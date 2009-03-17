محمدسرور مولایی استاد افغانی‌الاصل ایرانی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر با اشاره به ویژگیهای این اثر گفت: بدایع الوقایع یکی از کتابهای استثنایی برای شناخت آداب و رسوم و فرهنگ مردم هرات و در واقع مربوط به تاریخ این شهر در اواخر دوره تیموریان و آغاز دوره صفویه (سده‌های 9 و 10) است که 36 سال پیش (حدود سال‌های 51 و 52) به فارسی منتشر شد.

وی افزود: این اثر را زین‌الدین محمود واصفی هروی شاعر، منشی و دبیر برجسته آن دوران نوشته و تنها دو نسخه از آن در کل جهان وجود دارد که هر دوی این نسخه‌ها در کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق نگهداری می‌شود یکی در مسکو دیگری در لنینگراد.

این مصحح نسخ خطی اضافه کرد: حدود 36 سال پیش یکی از این نسخه‌ها - که اصل آن به صورت دستی در مسکو چاپ شده بود - توسط برخی خاورشناسان در ایران تصحیح و به صورت چاپ سربی منتشر شد. با توجه به دانش کم این مستشرقین و کم اطلاع بودن آنها از زبان فارسی رایج آن دوره و ناآشناییشان با برخی کلمات کلیدی اعتماد درخوری به آن چاپ نیست.

استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: در کتاب "بدایع ا‌لوقایع" آنچه که در محافل عمومی و حلقه‌های شاعران، ادیبان، فقها، پهلوانان گفته می‌شده به اضافه آداب و رسوم مردم آن زمان هرات و ماوراءالنهر آمده است و از این نظر اثری بسیار مفید و قابل مطالعه برای استفاده در شاخه‌هایی از علوم انسانی مانند مردم شناسی، جامعه شناسی، تاریخ و انسان شناسی است.

مولایی گفت: نویسنده این اثر (واصفی هروی) بخشی از تاریخ دوره تیموریان را نیز به مناسبتهای مختلف در کتابش ذکر می‌کند و از معاریف و بزرگان و نویسندگان آن دوره اطلاعات منحصر به فرد و گاه تازه‌ای به دست می‌دهد که برای امر پژوهش بسیار سودمند است. به عقیده من اهمیت کتاب در اطلاعاتی است که در بیان روحیات مردم آن دوره به خواننده منتقل می‌شود.

وی افزود: من "بدایع الوقایع" را بر اساس هر دو نسخه موجود در روسیه و در طول نزدیک به یکسال (بیش از 11 ماه) بازخوانی و تصحیح کردم و در حال حاضر هم کارهای پایانی این تصحیح و در واقع غلط گیری آن را انجام می‌دهم. قرار است این کتاب سال 88 در 2 جلد و در 1600 صفحه توسط انتشارات عرفان منتشر شود.