حفظ ایمان در عصر غیبت نیازمند بصیرت و استقامت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر جمعه در گلزار شهدای همدان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) در خصوص ویژگیهای دوران غیبت، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای دوران غیبت این است که مومنان بدون دسترسی ظاهری به امام معصوم(ع) باید بر ایمان و اعتقاد خود استوار بمانند.
وی افزود: برخلاف امتهای پیشین که از حضور مستقیم و معجزات پیامبران و اولیای الهی بهرهمند بودند مومنان در عصر غیبت باید در حالی مسیر حق را انتخاب کنند که امکان مشاهده مستقیم حجت الهی وجود ندارد و حفظ ایمان در این شرایط نیازمند استقامت و پایداری مضاعف است.
امام جمعه همدان با تاکید بر جایگاه والای منتظران در روایات اهلبیت(ع) تصریح کرد: کسانی که در دوران غیبت با وجود ندیدن حجت خدا بر ایمان و ولایت خود باقی میمانند در کلام معصومان با تعابیر ارزشمندی یاد شدهاند چراکه این افراد با تکیه بر باورهای قلبی خود، مسیر هدایت را ادامه میدهند.
آیتالله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به فشارهای فرهنگی و اجتماعی در عصر حاضر بیان کرد: امروز مومنان علاوه بر آزمونهای اعتقادی با هجمههای گسترده رسانهای و شبهات مستمر مواجه هستند و در چنین فضایی اگرچه زخمهای جسمانی دردناک است اما شبهات فکری و فرهنگی که ذهن انسان را هدف قرار میدهند نیز آسیبهای عمیقی به همراه دارند که مقابله با آن نیازمند بصیرت و پایداری است.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مجاهدان و رزمندگان در میدانهای نبرد با شجاعت ایستادگی کردند در دوران کنونی نیز حفظ ولایت و عقبنشینی نکردن از مسیر الهی، مستلزم مجاهدت است و برای مومنانی که در این مسیر ثابتقدم میمانند اجر و پاداش بزرگی در نظر گرفته شده است.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در پایان برگزاری مراسم دعای ندبه و اجتماع هفتگی مومنان را نمادی از استمرار روحیه انتظار دانست و افزود: امیدواریم به برکت دعای حضرت ولیعصر(عج) بلاها و مشکلات از کشور دور شده و نظام اسلامی خادمان مردم و نیروهای مسلح از گزند حوادث مصون بمانند.
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