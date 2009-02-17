به گزارش خبرگزاری مهر، شرح قیصرى، دقیقترین شرحى است که تاکنون بر «فصوصالحکمِ» محىالدین ابنعربى، نوشته شده است. این شرح از همان آغاز مورد استقبال اهل فکر و نظر افتاد و محور تدریس و بحث قرار گرفت.
دانشیانِ عقل و عرفان نیز در هر عصر و روزگارى این کتاب را به عنوان متن درسى برگزیدهاند؛ از جمله آیة الله حسنزاده آملى، عنایت ویژهاى به این کتاب دارد و شرحهایى به زبان عربى و فارسى بر آن نگاشته است.
اثرحاضر، درسهاى شرح فصوص الحکمِ ایشان است که به زبان فارسى براى علاقهمندان عرفان نظرى، ایراد کردهاست. مؤسسه بوستان کتاب، پس از ویرایش و تبدیل زبان گفتار به نوشتار، آن را به شکل کنونی عرضه کرده است.
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