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۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

"دروس شرح فصوص‌الحکم قیصری" منتشر شد

"دروس شرح فصوص‌الحکم قیصری" منتشر شد

جلد اول "دروس شرح فصوص‌الحکم قیصری" تألیف استاد حسن زاده آملی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرح قیصرى، دقیق‌ترین شرحى است که تاکنون بر «فصوص‌الحکمِ» محى‌الدین ابن‌عربى، نوشته شده است. این شرح از همان آغاز مورد استقبال اهل فکر و نظر افتاد و محور تدریس و بحث قرار گرفت.

دانشیانِ عقل و عرفان نیز در هر عصر و روزگارى این کتاب را به عنوان متن درسى برگزیده‌اند؛ از جمله آیة الله حسن‌زاده آملى، عنایت ویژه‌اى به این کتاب دارد و شرح‌هایى به زبان عربى و فارسى بر آن نگاشته است.

اثرحاضر، درس‌هاى شرح فصوص الحکمِ ایشان است که به زبان فارسى براى علاقه‌مندان عرفان نظرى، ایراد کرده‌است. مؤسسه بوستان کتاب، پس از ویرایش و تبدیل زبان گفتار به نوشتار، آن را به شکل کنونی عرضه کرده است.

کد مطلب 835556

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