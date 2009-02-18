بررسی و تصویب طرح های تفصیلی هر استان به کمیسیون خاص داده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح ماده 55 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب کردند آن قسمت از نقشه های تفصیلی که دارای بار مالی مستقیم برای شهرداری باشد پس از تصویب شورای اسلامی آن شهر برای شهرداری لازم الاجرا است.

بر این اساس، تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی برسد.

بر اساس تبصره یک ماده واحده این طرح، بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر است.طبق تبصره دو این ماده واحده دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

بر اساس تبصره 3 نیز در مورد شهر تهران، معاونان ذیربط وزیران مسکن، کشور، نیرو، جهاد و معاونین روسای سازمان های حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضا کمیسیون هستند.

همچنین محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود و جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 5 رای موافق معتبر است.

بر اساس تبصره 4 این مصوبه در صورت فقدان شورای اسلامی شهر تهران نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد کرد.