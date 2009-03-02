هنرمندان برگزیده جشنواره تجسمی فجرآفرین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی نخستین جشنواره تجسمی فجرآفرینان عصر روز یکشنبه با حضور اسکندر یارنسب مدیر کل تبلیغات و مراکز فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و هنرمندانی چون حبیب‌الله صادقی، غلامعلی طاهری، بهرام کلهرنیا و... در مرکز فرهنگی سید الشهدا (ع) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کلهرنیا دبیر جشنواره با ارائه گزارشی گفت: نخستین جشنواره تجسمی فجرآفرینان به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب با هدف ستایش و معرفی زندانیان سیاسی دوران ستم شاهی برگزار شد. از آنجا که هنر انقلابی تاریخچه بسیار دارد و همیشه فریاد آزادی‌خواهی در جهان سر داده است. این جشنواره نیز در رشته‌های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، عکاسی و هنر جدید روایت جدیدی از زندگی زندانیان سیاسی پیش از انقلاب را به نمایش در‌آورد.

وی افزود: جشواره فجرآفرینان با استقبال پرشور هنرمندان پیشکسوت، حرفه ای و آماتور قرار گرفت و 609 اثر در این جشنواره روی دیوارهای موسسه فرهنگی هنری صبا به نمایش درآمد. ما قصد داریم بخشی از آثار این نمایشگاه را به صورت دوره‌ای در مراکز استان‌های سراسر کشور به نمایش در آوریم و همچنین از هم اکنون برای دومین دوره جشنواره برنامه‌ریزی کنیم. ضمن اینکه قصد داریم در دوره دوم جشنواره تجسمی فجرآفرینان بخش کاریکاتور را هم به دیگر بخش های جشنواره اضافه کنیم.



در ادامه مراسم حجت‌الاسلام شوجونی از زندانیان پیش از انقلاب به ذکر خاطراتی از دوران ستمشاهی پرداخت. یارنسب مدیر کل تبلیغات و مراکز فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به هدف برگزاری جشنواره فجرآفرینان گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون آنکه قصد داشته باشد با دیگر نهادهای فرهنگی و هنری رقابت کند، پیدا کردن خلاهای حوزه فرهنگی را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.



او ادامه داد: از آنجا که موضوع زندانیان پیش از انقلاب و رشادت‌ها و پایمردی‌های این عزیزان به دلایلی همچون وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی به فراموشی سپرده شده بود، پرداختن به این موضوع را وظیفه خود دانستیم.

وی افزود: از سال 85 موضوع زندانیان سیاسی پیش از انقلاب را با برگزاری کنگره ملی فجرآفرینان در دستور کار قراردادیم که امسال دومین کنگره آنرا برگزار و در بخش جنبی این کنگره نخستین جشنواره تجسمی فجرآفرینان را نیز برگزار کردیم. این گام آغازین برای معرفی مبارزان و دلاور مردانی است که پیش از انقلاب در زندان‌های ستم‌شاهی مورد شکنجه قرار گرفتند و امیدوارم این جشنواره فتح بابی باشد که دیگر نهادهای فرهنگی نیز به این موضوع بپردازند.

مدیرکل تبلیغات و مراکز فرهنگی بنیاد در پایان گفت: گام آغازین این جشنواره با حضور هنرمندان جوانی روبرو بود که دوران ستم شاهی را به چشم ندیده‌اند و با مطالعه شخصی توانسته‌اند در ترسیم مفاهیم بلند انقلاب بسیار هنرمندانه عمل کنند.



مراسم اختتامیه نخستین جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر‌آفرینان با اعلام برگزیدگان سه بخش رقابتی به کار خود پایان داد. در این بخش حبیب‌الله صادقی، غلامعلی طاهری، علی‌اصغر شیرازی، بهرام کلهرنیا و نظام‌الدین امامی‌فر جوایز برگزیدگان بخش نقاشی، پوستر و تصویرسازی این جشنواره را اهدا کردند.

در بخش نقاشی از محمد طه حیدری، کریم زارعی و مهدی بابایی تقدیر شد و مهدی‌محمد علیزاده، زهره هاشمی و علیرضا مسگری نفرات اول تا سوم شدند. در بخش پوستر نیز نازنین پیر محمدی اول، مازیار علی یاری دوم و مازیار میثمی سوم شدند.

در این بخش از هومن فولادی قلم، مریم سلیمی، محمد عدنانی و محمدگلسرخی تقدیر به عمل آمد. در بخش تصویرسازی نیز از حسام‌الدین طباطبایی، شیرین قلی‌پور و نرگس دلاوری تقدیر شد و مریم مولیایی نفر اول، نجوا عرفانی نفر دوم و مژده توحیدی گلدوزی نفر سوم شدند.