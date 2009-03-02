تولید میدان نفتی کبود به 12 هزار بشکه افزایش می یابد

مجری افزایش تولید میدان نفتی کبود در گفتگو با خبرنگار مهر در مسجدسلیمان با بیان اینکه نخستین چاه در این میدان اوایل سال1383 با توان تولید روزانه چهار هزار بشکه عملیاتی شد، گفت: در فاز نخست طرح توسعه میدان کبود، حفاری دو حلقه چاه تعریف شده که حفاری چاه کبود 2 سال 1386 انجام و حفاری چاه کبود 3 سال آینده صورت می گیرد.

علیرضا شریف پور افزود: پیش بینی شده از دو حلقه چاه کبود 2 و 3 که شرکت ملی حفاری با نظارت کارشناسان فنی و تخصصی اداره کل حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حفاری آن را به عهده دارند، روزانه هشت هزار بشکه نفت خام استحصال شود.

وی اظهار داشت: احداث تاسیسات سرچاهی، ایجاد دو رشته خط لوله جریانی و توسعه تاسیسات واحد بهره برداری قلعه نار و بهینه سازی سامانه پمپاژ نفت از دیگر فعالیت های مرتبط با طرح است که در دست اجرا قرار دارد.

شریف پور با بیان اینکه این طرح با رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی اجرا می شود، یادآوری کرد: احداث خط لوله جدید به طول 43 کیلومتر برای انتقال نفت از تفکیک گر کبود به کارخانه بهره برداری قلعه نار، همچنین خط لوله دیگر به طول 58 کیلومتر به صورت زیر زمینی از واحد قلعه نار تا چند راهه سبزآب از اقدامات مربوط به اجرای فاز نخست طرح توسعه این میدان نفتی است.

مجری افزایش تولید میدان نفتی کبود در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره انجام مطالعات مهندسی مرحله دوم طرح یادآور شد: به علت تغییرات مهندسی، این مطالعات بازنگری می‌شود.

وی گفت: در مرحله دوم، احداث خط لوله انتقال گاز از تفکیک گر کبود به ایستگاه تقویت فشار، ساخت واحد نمک زدایی، توسعه سامانه برق رسانی، ایجاد تاسیسات تامین و انتقال آب و فضاهای مورد نیاز در قلعه نار تعریف شده است.

میدان کبود در منطقه پاعلم در غرب شهرستان اندیمشک و در شمال استان خوزستان قرار دارد.