خلیلی: ورزش همگانی باید از تقویم رویدادی وارد تقویم زندگی مردم شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، علی خلیلی رئیس فدراسیون با اشاره به رویکرد جدید این فدراسیون در توسعه مشارکت عمومی در فعالیت بدنی اظهار کرد: امروز مأموریت ورزش همگانی فراتر از برگزاری چند رویداد و جشنواره تعریف میشود. هدف ما این است که فرصت فعالیت بدنی به بخشی در دسترس، مستمر و قابل اندازهگیری از زندگی روزمره مردم تبدیل شود و برای تحقق این هدف، همزمان بر توسعه رویدادهای ملی، فناوری، زیرساخت، داده و ظرفیت استانها تمرکز کردهایم.
وی افزود: در دولت وفاق و با حمایتهای دکتر دنیامالی، نگاه به ورزش همگانی وارد مرحله متفاوتی شده است. تأکید وزیر ورزش و جوانان بر استفاده از ظرفیت فناوری، توسعه دسترسی عمومی به ورزش و حرکت بر مبنای برنامه و شاخصهای علمی، پشتوانه مهمی برای اجرای برنامههای تحولی فدراسیون بوده است. جامعه امروز را نمیتوان صرفاً با ابزارها و الگوهای سنتی به تحرک بیشتر دعوت کرد. باید ورزش را به زندگی روزمره مردم نزدیک کنیم و فناوری یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف است.
«گامیران» از مرز ۲۰۰ هزار مخاطب عبور کرد
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی یکی از دستاوردهای این رویکرد را توسعه اپلیکیشن گامیران عنوان کرد و گفت: جامعه مخاطبان گامیران اکنون از مرز ۲۰۰ هزار نفر عبور کرده است؛ ظرفیتی که به ما اجازه میدهد فعالیت بدنی را از قالب برنامههای مقطعی خارج کرده و به یک رفتار مستمر، رقابتی و قابل پایش تبدیل کنیم. چالشها و مسابقات گامشماری برای مجموعههای مختلف، از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی و وزارتخانههایی نظیر علوم و نیرو، در همین بستر برگزار شده و توسعه این ظرفیت میتواند زمینه مشارکت گستردهتر سازمانها و گروههای مختلف جامعه در فعالیت بدنی را فراهم کند.
«ماوا»؛ نقشه ملی ایستگاههای ورزش همگانی ایران
خلیلی در ادامه از راهاندازی سامانه ملی «ماوا» به عنوان یکی دیگر از اقدامات زیرساختی فدراسیون یاد کرد و افزود: مرکز ایستگاههای ورزش ایران یا "ماوا" با هدف ساماندهی ایستگاههای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در بوستانها و فضاهای عمومی کشور شکل گرفته است. شناسنامهدار شدن ایستگاههای ورزشی، ثبت اطلاعات مربیان و ورزشکاران، زمانبندی فعالیتها و تسهیل دسترسی مردم به نزدیکترین ایستگاه ورزشی، از مهمترین ظرفیتهای این سامانه است. هدف نهایی ما ایجاد یک شبکه منسجم و قابل پایش از ایستگاههای ورزش همگانی در سراسر کشور است.
پایان ارزیابیهای سلیقهای؛ عملکرد هیئتها آنلاین و قابل رصد شد
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی همچنین از استقرار سامانه آنلاین ارزیابی عملکرد هیئتهای استانی خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که برای ما اهمیت ویژهای داشت، حرکت به سمت ارزیابی شفاف، مستند و شاخصمحور بود. امروز هیئتهای استانی میتوانند مستندات و گزارش عملکرد خود را در سامانه بارگذاری کرده و وضعیت امتیاز، رتبه و جایگاه عملکردی خود را مشاهده کنند. این اقدام گامی در جهت ارتقای حکمرانی ورزشی است. وقتی ارزیابی مبتنی بر داده و مستندات باشد، هم عدالت تقویت میشود، هم رقابت سالم میان استانها شکل میگیرد و هم مدیران تصویر دقیقتری از نقاط قوت و حوزههای نیازمند بهبود خواهند داشت.
ورزش باید از سالنها به متن زندگی شهری بیاید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه ملی «شهر فعال» پرداخت و اظهار کرد: اگر قرار است میزان فعالیت بدنی جامعه افزایش پیدا کند، شهرها نیز باید برای تحرک شهروندان آماده شوند. ورزش همگانی فقط در سالن ورزشی اتفاق نمیافتد؛ خیابان، بوستان، مسیر پیادهروی، فضای عمومی و مبلمان شهری نیز میتوانند بخشی از زیستبوم فعالیت بدنی باشند.
خلیلی افزود: پروژه شهر فعال بر همین اساس دنبال میشود و در حال حاضر کلانشهرهای اصفهان و تبریز با همراهی شهرداریها وارد مراحل اجرایی ایجاد و مناسبسازی زیرساختهای مورد نیاز شدهاند. همچنین بستر اختصاصی این پروژه برای پایش و مشاهده شاخصها پیشبینی شده است.
تقویم ملی ورزش همگانی در سراسر کشور
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی تأکید کرد که توسعه زیرساختهای فناورانه به معنای فاصله گرفتن از فعالیتهای میدانی نیست و گفت: فناوری برای ما جایگزین میدان نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش مشارکت، کیفیت اجرا و سنجش اثربخشی فعالیتهای میدانی است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور هندپلو افزود: این رقابتها در بخش بانوان به میزبانی ارومیه و در بخش آقایان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد و در کنار آن، رویدادها و پویشهایی نظیر مسابقات کشوری "همرکورد" و رقابت ملی "دویدن برای زمین" به میزبانی نیشابور نیز بخشی از برنامههای فدراسیون برای گسترش دامنه مشارکت مردم در ورزش بوده است.
شاخص موفقیت افزایش سهم ورزش در زندگی مردم است
خلیلی در جمعبندی برنامههای فدراسیون گفت: برای ما تعداد رویدادها به تنهایی شاخص موفقیت نیست. پرسش اصلی این است که چه تعداد از مردم را توانستهایم به فعالیت بدنی مستمر نزدیک کنیم، چقدر دسترسی به ورزش آسانتر شده و تا چه اندازه توانستهایم با استفاده از فناوری و داده، تصمیمهای دقیقتر و اثربخشتری بگیریم.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی افزود: با حمایت وزارت ورزش و جوانان و نگاه علمی و توسعهمحور دکتر دنیامالی، همراهی هیئتهای استانی، شهرداریها، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای همکار، به دنبال آن هستیم که ورزش همگانی از یک انتخاب مقطعی به بخشی از سبک زندگی ایرانیان تبدیل شود. هدف نهایی روشن است؛ ایرانی فعالتر، جامعهای بانشاطتر و مردمی برخوردار از فرصت برابر برای ورزش و فعالیت بدنی.
از بازیهای فکری تا ورزشهای اصیل ایرانی
خلیلی در ادامه با اشاره به تنوع رشتهها و رویدادهای فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: یکی از سیاستهای جدی ما این است که ورزش همگانی محدود به یک گروه سنی، یک سلیقه یا چند رشته مشخص نباشد. باید برای کودک و نوجوان، جوان، خانواده و سالمند فرصت و انگیزه فعالیت ایجاد کنیم و تنوع برنامهها نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.
وی از برگزاری دومین دوره «المپیاد بازیهای فکری» خبر داد و افزود: این المپیاد برای دومین سال متوالی و در قالب ۱۱ رشته فکری و حرکتی در طول سال برگزار میشود. بازیهای فکری و حرکتی ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد مشارکت، نشاط و تعامل اجتماعی دارند و میتوانند طیف گستردهای از جامعه را با فعالیتهای همگانی همراه کنند.
احیای ریشهها در کنار توسعه رشتههای نوین
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی توجه همزمان به ورزشهای اصیل ایرانی و رشتههای نوین را یکی دیگر از محورهای برنامهریزی فدراسیون عنوان کرد و گفت: نوآوری به معنای فاصله گرفتن از هویت ورزشی و فرهنگی کشور نیست. همانقدر که باید زبان و علایق نسل جدید را بشناسیم، وظیفه داریم ظرفیت ورزشها و بازیهای ریشهدار ایرانی را نیز احیا و تقویت کنیم. در همین راستا، مسابقات قهرمانی کشور «چوگو» در بخش آقایان به میزبانی ارومیه و رقابتهای قهرمانی کشور «پرثوآ» در بخش بانوان به میزبانی گیلان و در بخش آقایان به میزبانی اصفهان در تقویم برنامههای فدراسیون قرار گرفته است.
وی افزود: در سوی دیگر این طیف، رشتههای مدرن و مورد استقبال نسل جوان نیز سهم قابل توجهی از برنامههای ملی دارند؛ مسابقات کشوری فریاستایل در رشته روپایی و حرکات نمایشی به میزبانی تهران، رقابتهای کراسفیت ساحلی در مازندران، کراسفیت کودکان در تهران و مرحله نهایی لیگ کشوری «لاییلیگا» در تبریز، از جمله رویدادهایی است که با هدف ایجاد تنوع و جذب گروههای جدید به فعالیت بدنی برگزار میشود.
خلیلی در این خصوص تأکید کرد: اگر میخواهیم نسل جدید را به ورزش نزدیک کنیم، ابتدا باید علایق، زبان و سبک زندگی او را بشناسیم. ورزش همگانی زمانی موفق خواهد بود که بتواند برای سلایق مختلف، فرصت مشارکت ایجاد کند.
بازگرداندن ورزش به متن محلات
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی همچنین اجرای طرحهای «پارک فعال» و «کوچه» را بخشی از رویکرد اجتماعی این فدراسیون دانست و اظهار کرد: یکی از اهداف ما این است که مردم برای ورزش کردن الزاماً نیازمند حضور در یک مجموعه تخصصی یا پرداخت هزینههای بالا نباشند. محله، پارک و حتی کوچه میتواند به بستری برای تحرک، نشاط و تعامل اجتماعی تبدیل شود. طرح ملی «پارک فعال» در مرحله استانی و طرح ملی «کوچه» با محوریت رشته «گلکوچیک» در سراسر کشور، با هدف احیای ظرفیت فضاهای عمومی، بازیهای بومی و سنتی، افزایش فعالیت بدنی و بازگرداندن شور و نشاط ورزشی به محلات اجرا شده است. احیای چنین ظرفیتهایی میتواند در کنار ایجاد نشاط، پیوند میان نسلها را نیز تقویت کند.
روایت نشاط از نقاط مختلف ایران
وی در ادامه به برگزاری همایشهای سراسری پیادهروی و نشاط در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این ایام، ۱۲ همایش بزرگ با حضور خانوادهها و پخش زنده تلویزیونی در نقاط مختلف کشور برگزار شد؛ برنامههایی که هدف اصلی آنها نمایش ظرفیت ورزش همگانی برای ایجاد نشاط، مشارکت خانوادگی و تحرک اجتماعی بود.»
این همایشها در کرمانشاه با دو برنامه و همچنین در کردستان، اصفهان، ارومیه، تبریز، اردبیل، نیشابور، هوراند شرقی، جلفا، قزوین و خمینیشهر برگزار شد و با مشارکت خانوادهها و علاقهمندان به ورزش همراه بود. وقتی خانوادهها در کنار یکدیگر وارد میدان ورزش میشوند، ما فقط با یک رویداد ورزشی مواجه نیستیم؛ بلکه نشاط اجتماعی، تعامل بیننسلی و فرهنگ فعالیت بدنی را همزمان تقویت میکنیم.
باید «نیاز به ورزش» را در جامعه ایجاد کنیم
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگسازی را یکی از حلقههای اساسی توسعه فعالیت بدنی در کشور دانست و گفت: «توسعه ورزش صرفاً با ساخت زیرساخت یا افزایش تعداد رویدادها محقق نمیشود. پیش از هر چیز باید در جامعه نسبت به ورزش احساس نیاز ایجاد کنیم. اگر مردم ضرورت فعالیت بدنی را در کیفیت زندگی خود لمس کنند، ورزش از یک برنامه مقطعی به یک رفتار پایدار تبدیل خواهد شد.
خلیلی با اشاره به ورود فدراسیون به تولید محتوای فرهنگی و رسانهای افزود: در همین راستا تاکنون هشت قسمت از مجموعه پویانمایی "خانواده نجات و ایران خانوم" تولید و برای مخاطبان عرضه شده است. تلاش کردهایم با استفاده از زبان هنر و رسانه، پیام فعالیت بدنی و سبک زندگی فعال را بهویژه به خانوادهها و نسل جدید منتقل کنیم.
وقتی ورزش مسیر زندگی را تغییر میدهد
وی همچنین به برگزاری جشنواره «روایت حرکت» اشاره کرد و گفت: این جشنواره با هدف روایت تجربه واقعی افرادی شکل گرفت که ورزش و فعالیت بدنی موجب تغییر در سبک و کیفیت زندگی آنان شده است. اختتامیه این رویداد در خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد و نشان داد که گاهی یک روایت واقعی و الهامبخش میتواند تأثیری فراتر از بسیاری از پیامهای مستقیم تبلیغاتی داشته باشد. به دنبال این هستیم که مردم، اثر ورزش را نه فقط در قالب آمار و توصیه، بلکه در زندگی واقعی انسانها ببینند. روایت تغییر، یکی از قدرتمندترین ابزارهای فرهنگسازی برای توسعه ورزش همگانی است.
پیوند هنر با تحرک و نشاط
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی از راهاندازی نخستین جشنواره موسیقی ورزشی به عنوان یکی دیگر از اقدامات فرهنگی فدراسیون خبر داد و اظهار کرد: یکی از خلأهایی که در برنامههای ورزشی احساس میشد، کمبود آثار موسیقایی متناسب با نیازهای ورزش همگانی و قهرمانی بود. بر همین اساس، نخستین جشنواره موسیقی ورزشی از شهریورماه آغاز به کار کرده است. پس از دریافت و داوری آثار، در دیماه ۱۴۰۵ مجموعهای از آثار موسیقایی متناسب با نیازهای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی معرفی خواهد شد تا ظرفیت تازهای در اختیار جامعه ورزش و رسانه کشور قرار گیرد.
خلیلی با اشاره به حمایت وزیر ورزش و جوانان از این رویکرد گفت: این حرکت فرهنگی نیز با استقبال و حمایت دکتر دنیامالی همراه شده است. نگاه ایشان به توسعه ورزش، نگاهی محدود به مسابقه و مدال نیست و توجه به فناوری، فرهنگ، رسانه و ابزارهای نوین ترویج فعالیت بدنی، فرصت ارزشمندی برای اجرای ایدههای تحولآفرین فراهم کرده است.
ورزش ارزان در دسترس و برای همه
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با قدردانی از هیئتهای استانی، مربیان فعالان ورزش همگانی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و اهالی رسانه تأکید کرد: تمام آنچه از فناوری و سامانههای هوشمند تا مسابقات، پارک فعال، شهر فعال، برنامههای فرهنگی و رویدادهای ملی دنبال میکنیم، یک مقصد مشترک دارد؛ ورزش باید ارزان، در دسترس و متعلق به همه مردم باشد. مأموریت ما صرفاً افزایش تعداد برنامهها نیست؛ هدف این است که سهم فعالیت بدنی در زندگی روزمره ایرانیان افزایش یابد و ورزش به یک انتخاب طبیعی در سبک زندگی خانوادهها تبدیل شود.
وی افزود: امروز با حمایت وزارت ورزش و جوانان، همراهی مجموعههای استانی و ظرفیت گسترده نیروهای متخصص و داوطلب، فرصت مهمی برای ایجاد تغییر در ورزش همگانی کشور شکل گرفته است. رویکرد علمی و حمایت دکتر دنیامالی از اقدامات زیرساختی، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوظهور، فدراسیون را به سمت برنامههایی هدایت کرده که نتیجه آنها باید در میدان و در میزان تحرک مردم دیده شود.
خلیلی در پایان گفت: تحول واقعی زمانی اتفاق میافتد که ورزش از تقویم رویدادها وارد تقویم زندگی مردم شود. مسیر ما ساختن ایرانی فعالتر، بانشاطتر و سالمتر است و این مسیر را در دولت وفاق، با اتکا به علم، فناوری، ظرفیت استانها و مشارکت مردم با شتاب ادامه خواهیم داد.
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