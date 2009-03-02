هفت طرح منابع طبیعی سمنان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید حسن میرعماد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این طرحها در بخشهای مختلف جنگلکاری، آبخیزداری، پاسگاههای ویژه منابع طبیعی و ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان است .

وی افزود: این طرحها با اعتبار 34 میلیارد و 252 میلیون ریال اجرا شده و شامل بیش از 11 هزار هکتار طرحهای آبخیزداری، 130 هکتار جنگلکاری، 300 هکتار پرورش تاغزار و سه پاسگاه ویژه منابع طبیعی است.

به گفته وی بیش از 600 هزار اصله نهال برای توسعه فضای سبز در این استان در هفته منابع طبیعی توزیع می شود و در مصلاهای نمازهای جمعه استان سمنان نیز هزاران اصله نهال بین نمازگزاران توزیع خواهد شد .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان شعار امسال هفته منابع طبیعی را "حفظ و احیای منابع طبیعی، ضامن شکوفایی ایران اسلامی" عنوان کرد و افزود: نواخته شدن زنگ سبز در مدارس، برگزاری جشن درختکاری، توسعه فضای سبز از جمله برنامه های این هفته است.