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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

هفت طرح منابع طبیعی سمنان آماده بهره برداری است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: هفت طرح بخش منابع طبیعی استان سمنان در هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید حسن میرعماد ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این طرحها در بخشهای مختلف جنگلکاری، آبخیزداری، پاسگاههای ویژه منابع طبیعی و ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان است.

وی افزود: این طرحها با اعتبار 34 میلیارد و 252 میلیون ریال اجرا شده و شامل بیش از 11 هزار هکتار طرحهای آبخیزداری، 130 هکتار جنگلکاری، 300 هکتار پرورش تاغزار و سه پاسگاه ویژه منابع طبیعی است.

به گفته وی بیش از 600 هزار اصله نهال برای توسعه فضای سبز در این استان در هفته منابع طبیعی توزیع می شود و در مصلاهای نمازهای جمعه استان سمنان نیز هزاران اصله نهال بین نمازگزاران توزیع خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان شعار امسال هفته منابع طبیعی را "حفظ و احیای منابع طبیعی، ضامن شکوفایی ایران اسلامی" عنوان کرد و افزود: نواخته شدن زنگ سبز در مدارس، برگزاری جشن درختکاری، توسعه فضای سبز از جمله برنامه های این هفته است.

کد مطلب 842041

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