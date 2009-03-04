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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

پزشکان دوچرخه سوار نروژی در ایران

پزشکان دوچرخه سوار نروژی در ایران

پزشکان دوچرخه سوار نروژی به منظور بازدید از شهرها و اماکن تاریخی ایران وارد کشورمان می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از پزشکان دوچرخه سوار از کشور نروژ 23 خرداد ماه سال آینده در ایران حضور خواهند یافت و حدود 3000 کیلومتر را با دوچرخه می پیمایند که در این بین از شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، قزوین، رشت، اردبیل، زنجان، همدان، اراک، اصفهان، شیراز، کیش، یزد، نائین، اردستان، قم و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی، جامعه پزشکی، میراث فرهنگی، اماکن تاریخی و .... بازدید به عمل خواهند آورد.

براساس این گزارش، به همین منظور نشست مسئولان کمیته ملی المپیک به عنوان هماهنگ کننده اصلی این برنامه فردا با مدیران سازمان های مربوطه از جمله وزارت کشور، شهرداری، میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و ... در این کمیته برگزار خواهد شد تا طی آن برنامه ریزی و تصمیمات ویژه ای برای میزبانی از این گروه اتخاذ شود.

کد مطلب 843399

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