فرهنگ مهدویت به جوانان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد مهدویت مازندران در ساری افزود: در زمینه مهدویت باید معرفت صحیحی به جوانان داده شود و با استدلال و برهان علل غیب امام عصر را به آنان تفهیم کرد و راه نفوذ دشمنان و ضربه زدن به نظام و انقلاب را به آنان شناساند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ مهدویت بیان کرد: برای شناخت کامل جوانان و نوجوانان برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان در راستای اشاعه این فرهنگ، امری مهم و ضروری است.

سید محمد کریمی استاندار مازندران نیز در این جلسه انتظار، عاشورا و غدیر را سه مفهوم متعالی در فرهنگ شیعه دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران در بستر این سه مفهوم شکوفا شده و مسیر رشد و تعالی را طی می‌کند.

کریمی با تاکید بر اهمیت گنجاندن مفاهیم عمیق مهدوی در دروس دانش‌آموزان و دانشجویان، تصریح کرد: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، فرهنگ ژرف انتظار را هدف قرار داده که مسئولین باید با دقت نظر فراوان و برنامه‌ریزی دقیق نقشه‌های شوم آنان را خنثی کنند.

استاندار با اشاره به اینکه اوقات فراغت دانش‌آموزان در فصل تابستان فرصت مغتنمی جهت آموزش و انتقال مفاهیم عمیق شیعی است، تصریح کرد: برای اشاعه فرهنگ مهدویت در بین نسل جوان جامعه، بنیاد مهدویت استان از هم‌اکنون باید برای اوقاف فراغت آنان برنامه‌ریزی کند.

حجت‌الاسلام نصوری رئیس بنیاد مهدویت استان درباره برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای حوزه‌ها و آموزش و پرورش گفت: این دوره که از تاریخ 16 آبان ماه برای طلاب و مربیان و مدیران پرورشی آغاز شده، در حال انجام است و با استقبال بسیار خوبی نیز روبرو گردید.

وی افزود: در سال آینده نیز یک دوره تخصصی برای معلمان و مدیران در هر شهر برگزار خواهد شد.

وی از اجرای طرح احیاگران عرصه مهدویت برای حوزه علمیه خواهران خبرداد و گفت: این طرح به‌صورت کارگاه آموزشی ظرف یکسال از هفته دوم اردیبهشت سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی می‌شود.

نصوری بیان کرد: برای مدیران و کارمندان دولت نیز یک دوره آموزش ضمن خدمت مهدویت در ۲۰ ساعت درسی در سال آینده برگزار می‌شود.

رئیس بنباد مهدویت استان با اشاره در پیش بودن سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، اظهار داشت: تهیه بروشور بیعت تا همیشه، ارسال پیامک تبریک، برپایی دعای عهد در دستگاه‌های اجرایی و نواختن زنگ عهد و بیعت در مدارس استان از جمله برنامه‌های مهم دراین روز فرخنده است.

زنگ عهد و بیعت همزمان با سراسر مازندران راس ساعت ۹ صبح ۱۷ اسفند ماه سال‌جاری و با حضور مسئولان استانی به‌ صورت نمادین در یکی از مدارس استان نواخته می‌شود.