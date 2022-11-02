به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه عصر انتظار با عنوان دوره دوم فجر صادق به همت مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه و با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا (ع) برگزار میشود.
این دوره با هدف آشنایی با معارف مهدوی و با سر فصلهای دوره که شامل منجی در ادیان و مذاهب، امامت و مهدویت از دیدگاه قرآن، حدیث و عقل، فرهنگ انتظار و وظایف منتظران در دوران غیبت، آسیب شناسی طرح مباحث مهدویت، سبک زندگی مهدوی و منتظرانه، رابطه مهدویت با ولایت فقیه، علائم و شرایط ظهور و غرب و مهدویت میشود، برگزار خواهد شد.
گفتنی است مهلت ثبت نام تا پانزدهم آبان ماه و زمان برگزاری بیستم آبان ماه است.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده مراجعه نمایند.
با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا(ع)؛
مدرسه عصر انتظار با عنوان دوره دوم «فجر صادق» برگزار میشود
مدرسه عصر انتظار با عنوان دوره دوم فجر صادق به همت مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه و با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه عصر انتظار با عنوان دوره دوم فجر صادق به همت مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه و با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا (ع) برگزار میشود.
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