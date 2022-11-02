به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه عصر انتظار با عنوان دوره دوم فجر صادق به همت مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه و با همکاری پژوهشکده بین المللی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.



این دوره با هدف آشنایی با معارف مهدوی و با سر فصل‌های دوره که شامل منجی در ادیان و مذاهب، امامت و مهدویت از دیدگاه قرآن، حدیث و عقل، فرهنگ انتظار و وظایف منتظران در دوران غیبت، آسیب شناسی طرح مباحث مهدویت، سبک زندگی مهدوی و منتظرانه، رابطه مهدویت با ولایت فقیه، علائم و شرایط ظهور و غرب و مهدویت می‌شود، برگزار خواهد شد.



گفتنی است مهلت ثبت نام تا پانزدهم آبان ماه و زمان برگزاری بیستم آبان ماه است.



علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده مراجعه نمایند.