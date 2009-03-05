تهران فاتح رقابتهای کشتی فرنگی ناشنوایان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، تیم کشتی فرنگی تهران شب گذشته در مجموعه ورزشی آزادی سنندج با غلبه بر حریفان و با کسب 63 امیتاز توانست مقام نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور را به دست آورد.

بعد از تیم تهران که با کسب 63 امتیاز بر جایگاه نخست تکیه زد، تیم لرستان نیز با کسب 59 امتیاز مقام دوم را به خود اختصاص داد.

تیمهای اصفان با کسب 51 امتیاز و آذربایجان شرقی نیز با کسب 39 امتیاز به ترتیب موفق شدند مقام های سوم و چهارم را بدست آورند.

در بخش انفرادی و در وزن 55 کیلوگرم علی رضا احمدی فرد، 60 کیلوگرم محمد بیگی زاده و در وزن 66 کیلوگرم بهروز صیدانی حایز رتبه های اول شدند.

مقام نخست وزنهای 74 کیلوگرم به محمد مرادی و 84 کیلوگرم نیز به میثم قمیشه دزفولی رسید.

محمد محبوبی جویان در 96 کیلوگرم و امین نعمتی در 120 کیلوگرم نیز توانستند مقام های نخست این دو وزن را به خود اختصاص دهند.

در این دوره از رقابتها 84 کشتی گیر با انجام 99 مسابقه به رقابت با هم پرداخته و نفرات برتر هر وزن به اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان کشور دعوت خواهند شد.

روز گذشته نیز رقابتهای کشتی آزاد با شناختن استان های برتر در سنندج به کار خود پایان داد.