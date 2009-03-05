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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

بیم مازندران در خانه سنگ آهن بافق را مغلوب کرد

بیم مازندران در خانه سنگ آهن بافق را مغلوب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم بیم مازندران در هفته بیست و ششم و پایانی رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور میهمان یزدی خود را با شکست بدرقه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شب گذشته در سالن ورزشی سردار سجودی بابل برگزار شد تیم بیم مازندران سه بر یک تیم سنگ آهن بافق یزد را مغلوب کرد.

تیم بیم در حالی به این پیروزی دست یافت که به همراه تیم های فولاد ارومیه و دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این دیدار 37 امتیاز در مکان های سوم تا پنجم قرار داشتند.

پس از بازی امروز تیم دانشگاه آزاد برابر حریفش و در صورت برتری دانشگاه آزاد و با پوئن شماری تیم سوم جدول رده بندی این رقابت ها مشخص خواهد شد.

البته شانس تیم بیم در کسب عنوان سومی بیشتر از تیم های فولاد ارومیه در دانشگاه آزاد اسلامی است.

در دیدار شب گذشته تیم های بیم و سنگ آهن بافق یزد بیش از دو هزار تماشاچی بابلی از نزدیک این دیدار را نظاره کرده بودند.

تیم بیم که تنها نماینده مازندران در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور است نخستین سال صعود خود در این رقابت ها را تجربه می کند.

کد مطلب 843904

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