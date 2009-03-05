شاهرگ حیاتی ارسباران و مغان ناتمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: متاسفانه علیرغم وعده رییس جمهور در جمع مردم کلیبر در سال 85 مبنی بر تسریع در اتمام عملیات اجرایی این جاده استراتژیک، ناتمام ماندن آن موجب نارضایتی مردم منطقه شده است.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه جانانلو به کلیبر شد و افزود: این پروژه یکی از جاده های حیاتی و شاهرگ ارتباطی دشت مغان و مناطق مرزی به مرکز استان بوده و جاده دسترسی به سد بزرگ خداآفرین به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: جاده جانانلو - کلیبر در صورت اتمام، به طور قطع موجب رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری منطقه ارسباران خواهد بود.

ارسلان فتحی پور گفت: متاسفانه ناتمام ماندن این پروژه باعث شده اهالی منطقه با تردد در جاده غیراستاندارد فعلی شاهد تصادفات مکرر و سقوط خودروها به دره های صعب العبور شده و سالانه شاهد داغدار شدن دهها خانواده در سوگ عزیزان خود هستند.

وی تسریع در اجرای این پروژه را یکی از خواسته های بحق مردم منطقه برشمرد و افزود: اگر پروژه بدین منوال ادامه یابد قطعاً تا دو سال دیگر نیز به اتمام نخواهد رسید.

نماینده مردم کلیبر و هوراند از وزیر راه و مسئولان استانی خواست با تامین اعتبارات لازم و پیگیری تعهدات پیمانکاران، اجرای این پروژه را تسریع بخشند.

فتحی پور همچنین افزود: جاده فعلی اهر - کلیبر جوابگوی حجم بالای تردد خودروها نبوده و با توجه به افزایش آمار گردشگران به منطقه ارسباران این جاده نیازمند تبدیل به جاده درجه یک استاندارد است.