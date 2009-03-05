کمک یک میلیارد ریالی به مخترعان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، صادق واعظ زاده در جمع مردم این شهرستان افزود: این مبلغ برای تکمیل اختراعات و شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای منطقه به یکی از مراکز دانشگاهی یا فنی حرفه ای داده می شود تا با راه اندازی یا تکمیل مراکز زمینه افزایش ابتکارات نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه تفکرات و ابتکارات علمی از مشخصه های بازر ایرانی ها است، اظهار داشت: مردم ایران توانایی رسیدن به تمام دانش های دنیا و فراتر از آن نوآوری در جهان را دارد و این به واسطه تفکر و ابتکار بی نظیر مردم ایران است.

وی ادامه داد: ایجاد تحول و نوآوری با ابتدایی ترین امکانات نیز امکانپذیر است برای این منظور باید از تمام داشته های بومی همچون طبیعت برمنطقه ی سردشت استفاده بهینه کرد.

فرماندار سردشت هم در این جلسه گفت: مردم سردشت با تقدیم 850 شهید و 2200 جانباز نقش خود را در راستای حفظ انقلاب و مزهای کشور به خوبی ایفا کرده اند و در طول هشت سال دفاع مقدس نیز هموراه یار و یاور رزمندگان بوده اند.

خضر کاک درویشی با اشاره به اینکه نسیم مهرورزی و عدالت در سردشت به سر کار آمدن دولت نهم شدت بیشتری گرفت، افزود: تکمیل و تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره)، احداث دو سالن ورزشی، مطالعه و اجرای سد خاکی ورگیل، بهسازی و مرمت مار شهدا و احداث 23 کلاس درس پیش ساخته، اجرای 112 طرح و پروژه عمرانی با 320 میلیارد ریال و یکصد کلاس درس در حال احداث، نمونه ای از الطاف دولت نهم به شهرستان سردشت بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: استادارد کردن جاده ها، احداث جاده سردشت بوکان، داشتن کمترین را ه آسفالته روستایی، مشکل دانشگاه پیام نور، احداث شبکه فاضلاب، تبدیل بازارچه کیله سردشت به گمرک، تکمیل مسجد جامع، احداث سد کوتاه خاکی به منظور تامین آب شرب 12 روستا و تامین آب دائمی آبشار شلماش، گاز رسانی به میر آباد از مشکلات تاثیر گذار شهرستان سردشت هستند که باید برطرف شوند.

امام جمعه سردشت نیز در این جلسه گفت: نظارت و رسیدگی به وضعیت معیشتی روحانیون بسیار کم است و باید دولت توجه بیشتری به آن داشته باشد.

ملا سلام امینی افزود: مردم شهرستان سردشت از نظر مالی ناتوان ولی در غیرت و دفاع از شرف و عزت میهن اسلامی بسیار توانمند هستند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین امروز پس از جلسه شورای اداری شهرستان سردشت در محل دفتر فرمانداری این شهرستان با مردم به صورت چهره به چهره گفتگو کرد و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شد.