سرانه فضای سبز بیرجند استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده ظهر امروز در مراسم روز درختکار در بیرجند با بیان اینکه سرانه فضای سبز بیرجندبا نرم کشوری که 11 متر مربع است برابری می کند افزود: سرانه فضا سبز طی سه سال گذشته تنها 0.8افزایش یافته که برای رسیدن به استاندارد ها هنوز نیاز به کار زیاد است.

وی توسعه پارکهای محله ای در شهرستان بیرجند را یکی از راهکار شهرداری برای افزایش سرانه فضای سبز دانست.

وی از تدوین سند توسعه راهبردی فضای سبز بیرجند خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون فضای سبز و زیباسازی مرکز مطالعات راهبردی شهرداری بیرجند این سند را مبتنی بر نظرات مردمی تنظیم کرده است.

محسن زاده گفت: این کمیسیون دارای دو کمیته تخصصی شامل کمیته فضای سبز و کمیته زیباسازی و گرافیک محیطی است که طرح‌های تخصصی ‌تر در این کمیته‌ ها بررسی می ‌شوند.

شهردار بیرجند با اشاره به مهم‌ترین هدف این کمیسیون خاطرنشان کرد: مهم ‌ترین هدف این کمیسیون تولید فکر و ایده ‌های جدید و تحلیل نیازهای مردم و توسعه فضای سبز و زیباسازی شهری مبتنی بر اصول علمی و خواسته‌ های مردم و مجریان شهرداری است.

محسن ‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ ترین اموری که کمیسیون در دستور کار خود قرار دارد تهیه سند توسعه و راهبردی فضای سبز بر مبنای خواسته‌های مردم، تدوین و تطابق این استراتژی‌ها با اصول علمی که پایداری این توسعه را تضمین کند است.

شهردار بیرجند با بیان اینکه مردم بیرجند در این طرح خواستار توسعه پارکهای بزرگ در حومه شهر بوده اند، افزود: 60 درصد مردم بیرجند فضای بیرجند را در حد خوب ارزیابی کرده و خواستار ادامه این روند هستند.

محسن زاده اولویتهای شهروندان بیرجندی را در راستای توسعه فضای سبز به ترتیب در توسعه فضای سبز و اجرای طرحهای عمرانی و احداث پارکها برای جوانان، کودکان و بانوان دانست.

وی از واگذاری 27 هکتار از پارک جنگلی بیرجند به شهرداری خبر داد و یادآورشد: از سال آینده بحث بهسازی این پارک در استان شروع خواهد شد.

وی با اشاره به کاشت هشت هزار نهال از ابتدای سال جاری در شهرستان بیرجند گفت: در حال حاضر 50 گونه گیاهی در بیرجند کشت می شود که شهرداری در راستای جایگزنی درختان مثمر ثمربه جای گونه های غیر مثمر کاشت چهار گونه گیاهی بومی را از اسفند ماه آغاز کرده است.

محسن زاده جداسازی آب شرب شهر از آب مورد استفاده برای فضای سبز را از دیگر اقدامات شهرداری بیرجند در سال جاری برشمرد و خاطرنشان کرد: با اضافه شدن دو چاه آب دیگر به چهار چاه موجود در بیرجند کل آبیاری فضای سبز از آب شرب شهری جدا خواهد شد.