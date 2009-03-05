ماهر ادوان: سخنان برخی سران عرب علیه ایران توطئه در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر ماهر ادوان، نماینده جبهه آزادیبخش فلسطین، در دومین روز از کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت که در سالن اجلاس سران تهران در حال برگزاری است، تصریح کرد: احمد سادات دبیر کل جبهه آزادی بخش فلسطین در زندان به سر می برد؛ اما سلام و درودش را به ایرانیان رساند و از حمایت های ایران از فلسطین تقدیر و تشکر کرد.

وی تاکید کرد: مردم فلسطین همچنان به مبارزات خود ادامه می دهند و تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه با کشنده ترین سلاح ها باعث نشد که ما در برابر این رژیم تسلیم شویم؛ چرا که الگوی ما حزب الله لبنان بود که بر صهیونیست ها غلبه کرد.

طاهر ماهر ادوان خاطر نشان کرد: برخی رژیم صهیونیستی را به واسطه حمایت های ایالات متحده آمریکا شکست ناپذیر می دانند؛ در حالیکه وحدت امروز مقاومت فلسطین و لبنان و ایران و سوریه بهترین راه خنثی سازی طرح های آمریکا و اسرائیل در منطقه است.

نماینده جبهه آزادی بخش فلسطین با تاکید بر اینکه دشمنان ما می دانند اگر ملت فلسطین سلاح داشته باشند، قادر به شکست آنان هستند، بیان داشت: بر همین اساس صهیونیست ها با انتقال سلاح به مردم فلسطین مخالفت می کنند و مردم مقاوم فلسطین با سلاح های جزئی و اندک اما با اراده ای قوی در مقابل صهیونیست ها ایستادگی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: برخی کشورهای عربی اقدام به توطئه می کنند و تلاش می کنند حقایق را وارونه جلوه دهند و ایران را به عنوان یک دشمن مطرح کنند؛ در حالیکه مردم فلسطین به خوبی دشمنان خود را می شناسند و همچنان مبارزه مسلحانه را راه مقابله با دشمنان می دانند.

ماهر ادوان در عین حال بر وحدت میان گروه های فلسطینی برای مقابله با صهیونیست ها تاکید کرد و اظهار داشت: امروز همچنان با فضای حاکم صهیونیستی مقابله می کنیم و از سرزمین خود بیرون نمی رویم تا به پیروزی نهایی دست یابیم.

نماینده جبهه آزادی بخش فلسطین با اشاره به اینکه این جنبش نماینده شرعی مردم فلسطین است، گفت: ما بر اساس نقشه های اسلو یا پیشنهادات آمریکا عمل نمی کنیم و با رژیم متجاوز صلح نخواهیم کرد و ما نمی توانیم با آنان همزیستی داشته باشیم چرا که این رژیم سیاست ترور را در مقابل ما در پیش گرفته است.

وی در پایان پیشنهاد کرد که مهمانان کنفرانس بین المللی فلسطین با حضور در غزه جنایات رژیم صهیونیستی را از نزدیک ببینند و جنایتکاران این رژیم را همچون اولمرت و لیونی به دادگاه های رسیدگی به جنایات بین المللی بسپارند.