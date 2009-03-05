نیروگاه برق آبی در سردشت احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز فتاح ظهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: سد ساروق در تکاب آماده بهره برداری شده و سد زولا و دریک نیز طبق زمانبندیها، آبگیری شده و به بهربرداری می رسند.

وی خاطرنشان کرد: در مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در بخش وزارت نیرو طرحهای عمرانی زیادی با اختصاص اعتبارات مالی بسیار سنگین به تصویب رسیده و در حال اجراست که اتمام و بهره برداری آنها این استان را تا 15 سال آینده نیز بیمه می کند.

فتاح توسعه نیرو گاههای گازی ارومیه و سیکل ترکیبی خوی را از اهم این مصوبات دانست و گفت: با اجرای آنها توان تولید برق در استان به دو هزار مگاوات می رسد.

وی با اشاره به روند روبه شتاب اجرای طرح سد نازلو ارومیه نیز گفت: با اتمام هر یک از طرحهای آب، طرح جدیدی در آذربایجان غربی آغاز می شود.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به تاثیر سفرهای استانی در آبادانی کشور اظهارداشت: رئیس جمهوری با انجام 53 سفر استانی، عملکرد دولت را در برابر اذهان عمومی، افکار و اندیشه ها قرار می دهد و این دیدگاه که مردم بهترین کنترل کننده دولت هستند، در اولویت کاری ایشان است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه عملکرد دولت نهم شفاف و در معرض دید همگان قرار دارد، گفت: مصوبات هیئت دولت در استانها محرمانه نیست و همگان می توانند به مصوبات دسترسی داشته باشند تا روند اجرایی آن را بررسی کنند.