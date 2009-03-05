پنجمین نشست کشوری تاریخ شفاهی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل حسن آبادی دبیر علمی این همایش ظهر امروز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران افزود: این همایش با حضور کارشناسان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخ شفاهی برگزار گردیده است.

وی ادامه داد: پس از فراخوان این همایش به دبیرخانه این همایش مقالاتی با موضوعات کالبد شکافی موضوع در تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی بوشهر، جایگاه تاریخ شفاهی در تداوم هویت شهری، نقش تاریخ شفاهی در حفظ هویت تاریخی اماکن مذهبی، اهمیت تاریخ شفاهی در مستند سازی تاریخچه موسسات تمدنی، اهمیت تاریخ شفاهی در مستند سازی موضوعات اجتماعی، تاریخ شفاهی گروهها و احزاب سیاسی در بستر بافت شهری و منطقه ای، نقش تاریخ شفاهی در پیشینه شناسی و روند تکوینی جمعیت ها، جایگاه تاریخ شفاهی در مستند سازی انجمن های سیاسی مذهبی بانوان ارسال شد.

دبیر علمی همایش هدف برگزاری این جلسات را کلیات تاریخ شفاهی و تخصصی شدن این رشته تلقی کرد.

وی افزود: از دوره پنجم به طور تخصصی در حوزه تاریخ شفاهی در جنبه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وارد شده ایم.

ابوالفضل حسن آبادی همچنین اظهار داشت: تاریخ شفاهی ایران با پیروزی انقلاب و با ضبط صدای رزمندگان و عکس از عملیات آغاز شد.

وی اذعان داشت: تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ شفاهی است و این فرهنگ باید در چارچوب و ترویج قرار بگیرد.

دبیر علمی همایش گفت: تاریخ شفاهی یک موضوع پژوهشی در جامعه تلقی و مورد توجه قرار گرفته و باید به صورت متداوم و به عموم مردم معرفی شود.

وی همچنین تصریح کرد: امسال برای اولین بار چند کتاب به چاپ رسیده است و در اختیار عموم قرار داده شد.