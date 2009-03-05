شهر اراک با کمبود جدی آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد رضا عطارزاده بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: افت آب زیرزمینی، شهر اراک را با توجه به وجود صنعت سنگین دچار خطر کرده و این امر می تواند صنایع را آسیب پذیر کند.

وی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل پروژه سد کمال صالح برای آب رسانی به شهر اراک در مرحله انتهایی قرار دارد اضافه کرد: اردیبهشت ماه سال آینده امیدواریم آبگیری این سد انجام شود و همچنین ایستگاه پمپاژ و پست برق ساماندهی و خطوط لوله برای تکمیل و تجهیز مورد نیاز نصب و مراحل نهایی تصفیه خانه نیز انجام شود.

عطارزاده در ادامه با اشاره به اینکه بودجه ارائه شده امسال به مجلس چهار و نیم هزار میلیارد است، افزود: در پروژه آب و نیاز آبی در سطح کشور با مشکل مواجه هستیم که رفع این مشکل نیازمند افزایش اعتبارات است.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا نسبت به سال گذشته 45 و 48 درصد بودجه آب اضافه می شود، خاطر نشان کرد: با توجه به گستردگی پروژه ها، اعتبارات کم و جوابگوی نیاز این پروژه ها نیست.

وی مهمترین درخواست مسئولان آب کشور، از دولت و نمایندگان را بستر سازی برای واگذاری کار و امورات آب به سیستم خصوصی عنوان کرد، اظهار داشت: در این زمینه به دلیل پایین بودن قیمتها و اینکه جوابگوی مشارکت خصوصی نیست کاری انجام نشده که باید با عنایت مجلس و دولت هم در لایحه بودجه و هم در طرح تحول برای جذب سرمایه گذاری خصوصی سازی بستر لازم فراهم شود.

عطارزاده تصریح کرد: امیدواریم با مشارکت مردم در حوزه سرمایه گذاری و کاهش مصرف آب بتوانیم وضعیت آب کشور را با توجه به خشکسالی بهبود بخشیم.

وی در ادامه از ضروریات سیستم آب کشور را ایجاد فاضلاب و رعایت بهداشت در سطح کشور دانست و گفت: 200 تصفیه خانه در سطح کشور در حال ساخت که با تامین بودجه مورد نیاز این پروژه ها در شهر و روستاهای کشور ایجاد و از پساب آنها برای کشاورزی استفاده می شود.