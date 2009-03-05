میرحسین موسوی: کنفرانس تهران در حمایت جهانی از مقاومت موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، میر حسین موسوی افزود: امروز افکار عمومی جهان و بخش اعظم دولت‌ها نیز به خوبی به رفتار جنایتکارانه و خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی واقفند.

وی افزود: در چنین شرایطی، برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین از ارزش و اعتبار بسیاری در جهان برخوردار است.

این چهره شاخص سیاسی کشور در ادامه گفت: مقاومت مردم فلسطین در جریان حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و حمایت گسترده افکار عمومی از مقاومت اسلامی، بهترین گواه بر تیره روزی رژیم صهیونیستی و مشروعیت نداشتن این رژیم است.

وی افزود: کنفرانس تهران نقش موثری در اعلام حمایت جهانی از مردم فلسطین و مقاومت اسلامی با هدف دفاع از آرمان‌های انتفاضه دارد.

