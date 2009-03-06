پذیرش نمایندگی ولایت فقیه در بوشهر افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست شورای اداری استان و تودیع و معارفه امام جمعه بوشهربا چشمانی گریان با بیان اینکه تمام وجود در اختیار مقام معظم رهبری است، افزود: من در مقابل ولایت هیچگاه نخواهم گفت چه می خواهم بلکه سر فرو می آورم می گویم هر چه می خواید تا آنجام دهم و در این راه نه تنها خودم بلکه حاضرم فرزندان و خاندانم را در اختیار ایشان قرار دهم.
وی با بیان اینکه نباید دنیا طلب باشیم، اظهار داشت: دنیا طلبی و محصور شدن در دنیا موجب از دست دادن همه چیز خواهد شد.
آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: خداپرستی باید همواره مد نظر قرار گیرد زیرا خدا فراموشی، خود فراموشی را به همراه خواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جدید بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیتهای ارزنده استان بوشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به قابلیتهای ارزنده استان بوشهر، این استان توانایی الگو شدن برای دیگر استانهای کشور را برخوردار است.
وی اظهار داشت: البته این قابلیت زمانی بالقوه می شود که همکاری، همدلی و مساعدت مسئولان و مردم را به دنبال داشته باشد.
آیت الله صفایی بوشهری بیان اینکه استان بوشهر استانی با تاریخ و پیشه کهن است، گفت: استان بوشهر دارای تاریخ و فرهنگی بسیار متعالی و دینی دارد و نام بوشهر با نام اهل بیت عجین شده است.
وی اظهار داشت: تاریخ این استان روحانیون بزرگی را به خود دیده است و این نفس روحانیت است که تفکر و اندیشه روحانی مردم این دیار را معماری کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جدید بوشهر، استان بوشهر را استانی مستعد و از جوان ترین استانهای کشور برای رشد و شکوفایی عنوان کرد و گفت: امید می رود در سایه همدلی و همکاری فعالیت های عمرانی و فرهنگی استان حساب شده و هدفمند حرکت کرده که این امر رضایتمندی مردم و ولایت فقیه را به همراه خواهد داشت.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پنجمین امام جمعه بوشهر بعد از شیخ میرزا ابراهیم دشتی، آیت الله سید محمد مدنی بروجنی، آیت الله فاضل فردوسی و آیت الله اسدالله ایمانی است.
نظر شما