پذیرش نمایندگی ولایت فقیه در بوشهر افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست شورای اداری استان و تودیع و معارفه امام جمعه بوشهربا چشمانی گریان با بیان اینکه تمام وجود در اختیار مقام معظم رهبری است، افزود: من در مقابل ولایت هیچگاه نخواهم گفت چه می خواهم بلکه سر فرو می آورم می گویم هر چه می خواید تا آنجام دهم و در این راه نه تنها خودم بلکه حاضرم فرزندان و خاندانم را در اختیار ایشان قرار دهم.

وی با بیان اینکه نباید دنیا طلب باشیم، اظهار داشت: دنیا طلبی و محصور شدن در دنیا موجب از دست دادن همه چیز خواهد شد.

آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: خداپرستی باید همواره مد نظر قرار گیرد زیرا خدا فراموشی، خود فراموشی را به همراه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جدید بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیتهای ارزنده استان بوشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به قابلیتهای ارزنده استان بوشهر، این استان توانایی الگو شدن برای دیگر استانهای کشور را برخوردار است.

وی اظهار داشت: البته این قابلیت زمانی بالقوه می شود که همکاری، همدلی و مساعدت مسئولان و مردم را به دنبال داشته باشد.

آیت الله صفایی بوشهری بیان اینکه استان بوشهر استانی با تاریخ و پیشه کهن است، گفت: استان بوشهر دارای تاریخ و فرهنگی بسیار متعالی و دینی دارد و نام بوشهر با نام اهل بیت عجین شده است.

وی اظهار داشت: تاریخ این استان روحانیون بزرگی را به خود دیده است و این نفس روحانیت است که تفکر و اندیشه روحانی مردم این دیار را معماری کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جدید بوشهر، استان بوشهر را استانی مستعد و از جوان ترین استانهای کشور برای رشد و شکوفایی عنوان کرد و گفت: امید می رود در سایه همدلی و همکاری فعالیت های عمرانی و فرهنگی استان حساب شده و هدفمند حرکت کرده که این امر رضایتمندی مردم و ولایت فقیه را به همراه خواهد داشت.