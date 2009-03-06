مبلغان برزیل با شیوه صحیح معرفی پیامبر اسلام آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسلم، در این نشست که در شهر سائوپائولوی برزیل برگزار شد، بیش از 120 مبلغ، امام جماعت و مسئول مراکز اسلامی برزیل شرکت کردند.

با توجه به اینکه اقلیت مسلمان نیاز به گردهماییهای ویژه و نشستهای اسلامی دارند، این نشست به عنوان دوره آموزشی فرصتی برای ارائه چهره واقعی اسلام و معرفی حضرت محمد (ص) برای غیرمسلمانان نیز بود.

این نشست طی 3 جلسه برگزار شد، جلسه اول با عنوان "مسائل معاصر در سایه سیره نبوی"، جلسه دوم با عنوان "حوادث و عبرتها از سیره نبوی" و جلسه سوم با عنوان "چگونه سیره نبوی را برای غیر مسلمانان تبیین کنیم؟" دیروز 15 اسفند ماه برگزار شد.

با توجه به نیاز مسلمانان به دروس شرعی در کشورهای غیر اسلامی، این نشست با هدف برآورده کردن بخشی از نیازهای آنها برگزار شد.

انجمن جهانی مسلمانان کمیته بین المللی معرفی حضرت محمد (ص) را به منظور هماهنگی و انسجام میان مؤسسات اسلامی که به معرفی اسلام در میان غیر مسلمانان فعالیت می کنند تأسیس کرد تا ضمن معرفی چهره واقعی اسلام در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، از آن در تمامی زمینه ها و با زبانهای مختلف دفاع کنند.