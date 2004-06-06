اعتراض فرمانداري به بافت هاي فرسوده رد شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر فرمانداري تهران اعطاي وام به بافت هاي فرسوده را در حيطه وظايف شوراي شهر ندانسته و آن را غير قانوني اعلام كرده است .

بر اساس اين گزارش ، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اين اعتراض گفت : هنوزمصوبه وام خارجي 200 ميليون دلاري دولت به مقاوم سازي بافت هاي فرسوده تهران به نتيجه نرسيده است و ما نمي توانيم منتظر باشيم كه ساختمان هاي فرسوده شهروندان ويران شود .

مهندس مهدي چمران افزود : ما اين مصوبه را براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري فرستاده ايم .

وي در عين حال تاكيد كرد : البته اين مصوبه اگر تصويب هم نشود ، شوراي شهر تهران تصميم خودش را گرفته كه اين تشويق را به شهروندان اعطا كند .

مهندس چمران در ادامه تصريح كرد : خوشبختانه استقبال مردم از اين مصوبه نشان مي دهد كه برنامه هاي شوراي شهر و شهرداري در راستاي خدمت به مردم است .

رييس شوراي شهر همچنين گفت : اعتراضاتي در خصوص نقل و انتقال خودرو از سوي فرمانداري و سازمان ثبت اسناد عنوان شده كه در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت و پاسخ آن تهيه شد .

وي افزود : عوارض ملي ( ماليات ) با عوارض محلي ( چيزي كه شهر داري ها مي گيرند ) جدا بوده و مالياتي كه از خودرو مي گيرند ساليانه است و يا زماني است كه خودرو را مي سازند، اما عوارض موقع نقل و انتقال با آن كاملا متفاوت است .