آفرینش:

پیشنهاد ترکیه برای میانجی گری میان تهران و واشنگتن

با مخالفت مجلس و علی رغم اصرار دولت؛ هدفمند کردن یارانه ها منتفی شد

با ثبت نام کارشناسی ارشد پزشکی ، جزئیات برگزاری آزمون تشریح شد

معاون وزیر مسکن: ادامه رکود مسکن با منتفی شدن هدفمند سازی یارانه ها



اعتماد ملی :

طرح تازه کروبی برای انتخابات 88، همه ایرانیان سهامدار نفت می شوند

موسوی: حضورم جدی است

احمدی نژاد: دانشگاه باید محل گفتگو باشد



اعتماد:

هشدار کارشناسان اقتصادی و شخصیت ها نتیجه داد؛ حذف یارانه ها منتفی شد

مناظره انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان، متفاوت ترین انتخابات را پیش رو داریم

سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه به ایران، برای میانجیگری هم می آیند

مجلس تصویب کرد، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت 417 هزار تومان



ایران :

132 نماینده با حذف بند 31 در لایحه بودجه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند، محرومیت مردم از یارانه هدفمند در سال 88

رئیس جمهور در هیئت دولت: احدی حق ممانعت از سخنرانی کاندیداها را ندارد

در نشست تهران صورت گرفت؛ هم اندیشی وزرای خارجه اکو برای عبور از بحران مالی جهانی



ابرار:

رئیس جمهور: شبکه منظمی ، اطلاعات غلط از ایران به برخی کشورها می دهد

احمد توکلی: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها فشار تورمی را زیاد می کند

هاشمی رفسنجانی: رژیم صهیونیستی در شرایط جدید بسیار آسیب پذیر شده است



ابتکار:

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ هدفمند کردن یارانه ها منتفی شد

در گفتگوی مفصل مهدی کلهر با ابتکار مطرح شد؛ پیشنهاد من برای شعار انتخاباتی احمدی نژاد در دوره دهم: می شود، پس می توانیم



اسرار:

میر حسین موسوی: درباره حضور خود جدی هستم

تاج زاده: خاتمی و موسوی با یکدیگر رقابت نخواهند کرد

رویانیان: سوراخ شدن گواهینامه رانندگان متخلف در نوروز

سید محمد خاتمی: شان ایرانی ها بالاتر از صدقه گرفتن است



تفاهم:

مخالفت مجلس با مهمترین طرح اقتصادی دولت، شیشه عمر " یارانه ها " نشکست

مدیر عامل بانک پاسارگاد اعلام کرد: شرایط مناسب سرمایه گذاری در بانک های خصوصی

مجلس : پول مازاد نفتی باید به ذخیره ارزی برود

گرداب مالی روسیه، قربانی می خواهد؛ پوتین در آستانه ی سقوط



جام جم:

در سومین همایش رسانه و اقتصاد مطرح شد، دعوت احمدی نژاد از رسانه ها برای نقد عالمانه مسائل اقتصادی

به دنبال تصمیم مهم مجلس برای سال 88، یارانه ها حذف نمی شود

صنعتکاران: به اشتباه خودمان باختیم



جوان:

با رای نمایندگان مجلس؛ حذف هدفمند کردن یارانه ها از بودجه 88

رئیس جمهور: مدیران دولتی حق جلوگیری از سخنرانی نامزدهای انتخابات را ندارند

ادامه سهمیه بندی بنزین فقط تا پایان فروردین 88 قطعی است



جمهوری اسلامی:

مجلس با آزاد سازی قیمت انرژی در سال 88 مخالفت کرد

افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در آستانه نوروز

وزیر علوم: حذف کامل کنکور تا سال 90 محقق نمی شود



حمایت:

آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی تاکید کرد: پرهیز از تفرقه

آیت الله هاشمی رفسنجانی: رژیم صهیونیستی در شرایط جدید بسیار آسیب پذیر شده است

رئیس جمهور تاکید کرد: آشنایی مردم با مفاهیم اقتصادی

دادگاه لاهه: جنایتکاران صهیونیست را تحت پیگرد قرار می دهیم



حیات نو:

طی بیانیه ای رسمی اعلام می شود، میرحسین می آید

با مخالفت نمایندگان، پرداخت نقدی یارانه منتفی شد

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: بنزین سهمیه ای تا اردیبهشت ادامه دارد



خورشید:

با وجود مخالفت قوه مجریه، با رای مجلس صورت گرفت: حذف هدفمند کردن یارانه ها از بودجه 88

احمدی نژاد : دوستان ما مراقب شیطنت ها باشند، تشکیل شبکه منظم ارسال اطلاعات غلط از ایران

علی ذبیحی مدیر عامل تامین اجتماعی شد



دنیای اقتصاد:

آیا اقتصاد ایران به " بسته محرک " نیازدارد؟ سرنوشت کسب و کار در سال 88

نقصان منابع بودجه برای یارانه نقدی

بهبود ناکافی رتبه ICT ایران

دیروز در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد، حذف یارانه نقدی از بودجه 88



سیاست روز:

گزارشی از قرار داد واردات گاز از همسایه شمالی ، ترکمنستان؛ شریکی که شراکت بلد نیست

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی: گواهینامه رانندگان متخلف در نوروز سوراخ می شود

درگفتگو با نمایندگان مجلس مطرح شد، مراکش جبران کند



صدای عدالت:

خاتمی: اصلاح طلبان امکانی جز مردم ندارند

میر حسین موسوی، دلایل حضورش را اعلام کرد: احساس خطر می کنم

تاج زاده: خاتمی و موسوی با یکدیگر رقابت نخواهند کرد

قالیباف: جلسات شهرداری با احمدی نژاد نتیجه بخش نبود



قدس:

با رای نمایندگان مجلس؛ هدفمند کردن یارانه ها منتفی شد

احمدی نژاد: هیچ کدام از مدیران دولتی حق جلوگیری از سخنرانی کاندیداها را ندارند

جریمه 4 میلیارد تومانی ، بازگشت بلیت به قیمت پیشین، " ایران ایر" به گرانفروشی محکوم شد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی: سهمیه بندی بنزین تا پایان فروردین ادامه دارد



کاروکارگر:

مهندس موسوی: درباره حضور خود جدی هستم

با تصویب نمایندگان مجلس ، لایحه هدفمند کردن یارانه ها از بودجه سال 88 حذف شد

هاشمی رفسنجانی: همکاری کشورهای مسلمان راه غلبه بر استکبار است

متکی: بحران اقتصادی جهانی فرصتی برای اکوست



کیهان:

تحت فشار افکار عمومی جهانیان، دادگاه لاهه تکان خورد احتمال تعقیب جنایتکاران صهیونیست

با تصویب نمایندگان؛ در آمد حاصل از طرح تحول از لایحه بودجه حذف شد

کروبی: خط قرمز من با دوستان اصلاح طلب ولایت فقیه است

رئیس جمهور: مدیران دولتی در برنامه انتخاباتی کاندیداها دخالت نکنند



وطن امروز:

پروفسور نوام جامسکی در گفتگوی اختصاصی با وطن امروز : سیاست های اوباما مشابه بوش خواهد بود

متکی: اکو بحران اقتصادی را به یک فرصت تبدیل می کند

محمد عطریانفربا تاکید بر تمایل موسوی به انجام فعالیت های هنری: میر حسین مرد جنگ نیست



همبستگی:

میر حسین موسوی ، آخرین نخست وزیر ایران: هم به کروبی و هم به خاتمی ارادت دارم و خود را از دوستان آنها می دانم لکن حضورم در انتخابات جدی است

دعوت محسن رضایی از احمدی نژاد برای عضویت در دولت ائتلافی

وزیر امور خارجه در اجلاس شورای وزیران سازمان اقتصادی اکو: آماده کمک به منطقه هستیم

رئیس جمهور: احدی از مدیران دولتی حق ممانعت از سخنرانی کاندیداها در دانشگاهها و مکان های مختلف را ندارند



همشهری:

در چارچوب بررسی لایحه بودجه 88، پرداخت نقدی یارانه ها منتفی شد

قالیباف: زندگی را به قلب پایتخت باز می گردانیم

نشست روسای جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان

" هما " ملزم به بازگرداند قیمت بلیت شد



هدف واقتصاد:

با رای نمایندگان مجلس صورت گرفت: حذف هدفمند کردن یارانها از بودجه

وزیر اقتصاد: تصمیم های بزرگ را فدای دغدغه های کوتاه مدت نکنیم

تهران میزبان وزیران خارجه اکو، متکی: از بحران اقتصادی جهان استفاده کنیم

بانک مرکزی ابلاغ کرد: شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن در قالب اجاره 99 ساله