به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که سه شنبه شب در دانشگاه امام صادق تهران و در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه سخن می گفت با اشاره به نزدیک شدن ایام ولادت پیامبر اکرم وامام صادق (ع) بیان داشت: می بایست شناخت خوبی از دولت نبوی داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر آن حرکت کنیم.

نماینده مردم قم درخانه ملت با بیان اینکه سه عنصرکلیدی در شخصیت پیامبر اسلام وجود دارد خاطرنشان کرد: نخستین عنصر، بشری بودن پیامبر و دومین عنصر جایگاه پیامبر به عنوان واسط و رسول و سومین عنصر، حکیم بودن پیامبر اکرم(ص) است و حکیم بودن پیامبر وجهی بود که باعث شد پیامبر اکرم بتواند تدبیر مدن کند و حکومت تشکیل شود.

رئیس قوه مقننه درادامه سخنان خود با اشاره به اینکه زندگی اجتماعی بدون توجه به عقل امکانپذیر نیست خاطرنشان کرد: دولتی که می گوید دنباله روی دولت نبوی است نمی توان به او حق داد مگر اینکه به عقل توجه ویژه ای داشته باشد و بسیاری از دولتها در گذشته به دلیل عدم توجه به عقل سقوط کردند و یا به انحراف کشیده شدند.

لاریجانی هدفمند بودن حرکت را یکی از خصوصیات حکومت پیامبر اکرم دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران می خواهد راه دولت نبوی را طی کند باید خصوصیات حکومت پیامبر را داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولتی احساس ایستایی کند از دولت نبوی فاصله گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع فلسطین به منافع جمهوری اسلامی ایران مربوط است خاطرنشان کرد: منافع ملی کشور ممکن است خارج از جغرافیای سیاسی تعریف شود و توجه داشته باشید اگر ایران در فلسطین، لبنان و عراق حرکت هدفمند خود را دنبال نمی کرد و مثل برخی که گمان می کردند منافع ملی در چهاردیواری کشورتعریف می شود عمل می کرد شرایط امروز را هم نداشتیم.

عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله آمریکا به عراق تصریح کرد: آمریکا نقشه ای را درز داده بود که قصد دارد جغرافیای کشورهای اسلامی را تغییر دهد اما امروز دیگر از این حرفها نمی زنند و علت آن این است که یکجانبه گرایی آمریکا به خاطر ایران با شکست مواجه شده است.

رئیس مجلس خطاب به دانشجویان دانشگاه امام صادق بیان داشت: ایران تنها کشوری بود که در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا ایستاد و دست از هدفمندی خود برنداشت و به نظر من استراتژی ایران بسیار دقیق و حساب شده بود و اینکه امروز آمریکاییها اعتراف به اشتباه می کنند به دلیل این است که ایران در هدف خود استقامت کرد.

وی در ادامه از اقدامات برخی کشورهای عربی در رابطه با غزه انتقاد کرد و گفت: این کشورها امروز از موضع خود در قبال غزه خجالت می کشند و مطالبی بیان می کنند از قبیل اینکه ایران به دنبال امپراطوری گذشته خود است و اینها انحرافاتی است که ما در منطقه با آن مواجهیم که به جای وحدت این کشورها در رابطه با غزه می بینیم راهشان را کج کرده‌اند و مباحث دیگری مطرح می کنند.

وی عنصر دیگرحکومت پیامبر را استقامت در راه عنوان کرد و بیان داشت: استقامت درراه باعث گسترش اسلام شد اما متاسفانه بسیاری ازکشورها جهاد را فراموش کرده اند در حالی که این کشورها نمی توانند استقلال واقعی داشته باشند چرا که تنها چیزی که سرنوشت کشورها را تغییر می دهد استقامت در راه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ایران راه استقامت در راه را طی کرد و می بایست بر روی مسائل استراتژی کشور استقامت کرد. شاید هزینه داشته باشد اما فواید آن آنقدر زیاد است که باید استقامت کرد و استقامت ایران باعث شده که الگویی برای دیگران باشد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بحث هسته ای و استقامت ایران در این موضوع اظهار داشت: چالشهای زیادی را در رابطه با موضوع هسته ای برای ما ایجاد کردند و مرتب حرفهایی می زدند تا دل مسئولان ما را خالی کنند اما ایران ایستادگی کرد و از این استقامت بهره برد و این خصوصیتی است که جایگاه ایران را نسبت به گذشته متفاوت کرده است.

رئیس مجلس سومین خصوصیت حکومت پیامبر را حکمت و رویکرد علمی داشتن دانست و گفت: انقلاب اسلامی با حرکت در مسیر حکومت نبوی، گسترش دانشگاهها، فناوریهای نوین و ترویج علم اندوزی را دنبال کرد و اگر جمهوری اسلامی ایران روی فناوریهای نوین تمرکز دارد به دلیل این است که آینده کشور در فناوریهای نوین رقم می خورد.

لاریجانی درعین حال یادآور شد: در برخی موضوعات از جمله اقتصاد کاستیهایی داریم و اگر زمانی کشور بر مبنای اقتصادی دولتی قرار داشت شرایط آن دوره اقتضا می کرد و البته دستاوردهایی هم بدنبال داشت اما امروز شرایط تغییر کرده هرچند همچنان 70 - 80 درصد صنایع دولتی است اما با ابلاغ مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 صنایع کم کم به سمت مردم سوق پیدا کرده اند و اگر این روند درست هدایت شود شرایط تغییر می کند اما نمی توان با تخیل شرایط را به طور فردی عوض کرد.

وی در پایان با تقدیر و تشکر ازآیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق در راه اندازی این دانشگاه بر ضرورت اسلامی شدن دانشگاهها تاکید کرد و گفت: بدون اساتید مومن و برداشت امروزی از علم و معنویت نمی توان به دانشگاه اسلامی دست یافت اما در هر صورت نباید در این زمینه افراط و تفریط صورت بگیرد.

در این مراسم که به مناسبت بیست وهفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه امام صادق برگزار شد آیت الله مهدوی کنی رئیس این دانشگاه نیز حضور داشت و یکی از مداحان به مناسبت فرا رسیدن ایام ولادت پیامبر(ص) در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه به مولودی خوانی پرداخت.