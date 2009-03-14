صحبت از سازش با اسرائیل وقت هدر دادن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، شیخ نعیم قاسم در سخنانی که به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) ایراد شد، اظهار داشت: ما امروز در برابر دولتی اسرائیلی به رهبری نتانیاهو قرار داریم یعنی در دوره ای که امکان سازش یا گفتگو وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: در نتیجه تمامی کسانی که از سازش و راه حل با اسرائیل و طرح های صلح سخن می گویند، زمان را هدر می دهند چرا که با وجود اسرائیل، برای آزاد سازی اراضی و باز پس گیری حقوق، راه حلی جز مقاومت وجود ندارد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد که لبنان از محیط عربی، اسلامی و بین المللی تاثیر می پذیرد و کسی که می گوید لبنان از اطراف خود تاثیر نمی پذیرد، برای فریبکاری تلاش می کند.