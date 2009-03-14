فعالیتهای قرآنی جامعه باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان عصر جمعه در نشست کارشناسان دارالقرآن استان اظهار داشت: قرآن اساس زندگی بشریت است و تمام جنبه های آن را در بر می گیرد.

وی با معرفی اصلی ترین ویژگی قرآن متذکر شد: برای برقراری ارتباط با قرآن ابتدا شناخت درست و پس از آن به اصلی ترین ویژگی قرآن یعنی هدایت باید توجه شود.

یاری با اعلام اینکه با معرفی قرآن به عنوان بزرگترین دستورزندگی مادی و معنوی انسانها یادآورشد: کارهای خود را باید برای رضای خدا انجام داد و در انجام امور به خالق خود توجه کرد.

در ادامه این نشست در رابطه با برنامه ها و اعتبارات دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.