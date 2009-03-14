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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

رئیس ستاد انتخابات خاتمی در گلستان معرفی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: " علی‌اصغر احمدی" به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی "سیدمحمد خاتمی" در استان گلستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمدی از استانداران سابق گلستان و از مدیران دولت اصلاحات است که به عنوان رئیس ستاد خاتمی در استان معرفی شد.

با معرفی احمدی، ستاد خاتمی در گلستان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه حدود سه ماه تا آغاز رسمی فعالیت انتخابانی در کشور باقی مانده، فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی در استان گلستان برای جلب مشارکت بیشتر مردم در این رویداد سرنوشت ساز آغاز شده است و روز به روز تنور انتخابات در این استان گرمتر می شود.

همچنین تاکنون چند نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز به این استان سفر کرده اند.

کد مطلب 848996

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