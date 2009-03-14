به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران روز شنبه در جمع معاونین سیاسی فرمانداری‌های استان تهران گفت :‌ هرچند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از حیث اجرا، انتخاباتی سهل بنظر می‌رسد ولی در انتخابات دهم ریاست جمهوری با حاشیه‌ها و مسائل مختلف سیاسی پیرامون آن با پیچیدگی‌های خاصی روبروئیم که هوشیاری هرچه بیشتر مجریان را نیاز دارد.



وی پیوند دولت و مردم را یک پیوند ناگسستنی خواند و با بیان اینکه اشتیاق و استقبال وصف‌ناشدنی مردم در سفرهای استانی رئیس جمهور کاملا مشهود است، افزود: دفاع از عملکرد دولت هیچ منافاتی با تبلیغات انتخاباتی ندارد و پاسخ به بی‌تقوایی‌ها و تخریب‌های گسترده دولت را ‌با تلاش و خدمت بیشتر به مردم می دهیم.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با تاکید براینکه بدنبال ایجاد حاکمیت اخلاق در انتخاباتیم، طرح تشکیل ستاد صیانت از آراء در برخی محافل را با هدف ایجاد بلوای سیاسی خواند و تاکید کرد: مجریان برگزاری انتخابات در استان تهران تحت تاثیر این تنش‌آفرینی‌ها قرار نخواهند گرفت.



معاون استاندار تهران گفت :‌ انتخابات تنها جائی است که می‌توان حضور پرشور مردم را بصورت کمی به دشمنان نشان داد و از این جهت حضور حداکثری در صندوق‌های رای بسیار مهم است.



براتلو از برگزاری همایش مجریان انتخابات در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: برای ایجاد آمادگی هرچه بیشتر مجریان، همایش‌های توجیهی و کارگاه‌های آموزشی پردامنه‌ای درنظر گرفته شده است.



وی یادآور شد: فیلم آموزشی برگزاری انتخابات با همکاری شورای نگهبان تهیه شده که برای کلیه فرمانداری‌ها و ستادهای انتخابات شهرستان‌های استان ارسال می‌گردد.