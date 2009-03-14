آلودگی هوای لرستان 5/5 برابر حد استاندارد/ مسئولان چاره ای بیندیشند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امروز سومین روزی است که لرستان در هاله ای از گرد و غبار محو شده است و شاید چیزی که برای مردم مبهم و سوال انگیز شده است عدم چاره اندیشی مسئولان در این رابطه است.

استان لرستان در همجواری استان خوزستان همواره یکی از استانهایی است که تحت الشعاع ویژگیهای اقلیمی و آب و هوایی این استان قرار می گیرد به طوریکه در طول چند روز گذشته پس از عبور گرد و غبار از خوزستان نوبت مردم لرستان بود در این هوای آلوده نفس کشیدن را تجربه کنند.

یکی از شهروندان خرم آبادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: علیرغم اینکه امروز سومین روز است که لرستان در هاله ای از گرد و غبار قرار دارد ولی هیچ کدام از مسئولان در این رابطه اقدام و اظهار نظری نکرده اند.

وی که به زحمت در میان بادهای غبارآلود خرم آباد با ما سخن می گفت ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری نمایندگان استان در مجلس، افزود: علی رغم اینکه لرستان نیز به مانند استان های خوزستان و بوشهر درگیر آلودگی های شدید ناشی از گرد و غبار است ولی هیچ گونه توجهی در این رابطه به وضعیت این استان نمی شود.

آلودگی هوای لرستان به 5/5 برابر حد استاندار رسید

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: 80 درصد گرد و غبارها و آلودگیهای ناشی از آن منشا خارجی دارد و به وضعیت صحراهای واقع در شرق مدیترانه تا کشور ایران از جمله صحراهای بین النهرین در عراق، صحراهای عربستان و غرب سوریه باز می گردد.

علی رحیم کاکاوند ادامه داد: علت اصلی این آلودگیها در درجه اول خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی در کشورهای یاد شده و افزایش بیابان زایی در این مناطق است.

وی با تاکید بر اینکه گرد و غبار و آلودگی های ناشی از آن کمتر از 20 درصد منشا داخلی دارد، خاطر نشان کرد: ناپایداری هایی که در چند روز گذشته در صحراهای یاد شده رخ داد موجب شده است که لرستان در سه روز اخیر با آلودگی های ناشی از گرد و غبار مواجه شود که امروز اوج این آلودگی ها در شهرهای استان بود.

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان خاطر نشان کرد: در صورتیکه طی امروز بارندگی در استان رخ دهد پدیده گرد و غبار از میان خواهد رفت و در غیر این صورت تا یکی دو روز آینده لرستان همچنان با آلودگیهای ناشی از گرد و غبار مواجهه خواهد بود.

کاکاوند یادآور شد: در حال حاضر آلودگی هوا در لرستان نسبت به روزهای گذشته در بالاترین میزان یعنی 5/5 برابر حد استاندارد است.

وی میزان آلودگی هوای استاندارد شهرهای لرستان را 150 میکرو گرم در متر مکعب دانست و افزود: این در حالی است که در حال حاضر این میزان در لرستان به بیش از 800 میکرو گرم در مترمکعب رسیده است.

این مقام مسئول ضمن اعلام خطر از وضعیت آلودگی هوا در لرستان، ابراز امیدواری کرد: با بارش باران در این استان از آلودگی هوا کاسته شود.

کاهش نزولات جوی در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است/ سال 87 و 40 روز غبار آلود لرستان!

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت روزهای غبار آلود لرستان در سالجاری، خاطر نشان کرد: در طول سالجاری میانگین بارندگی در کشور تنها 105 میلی متر بوده است.

کاکاوند ادامه داد: با توجه به بررسیهای سازمان هواشناسی این میزان کاهش بارندگیها در ایران نسبت به دوره بلند مدت 30 ساله بی سابقه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر کاهش بارندگیها تا فصل بهار نیز ادامه یابد، تعداد روزهای غبارآلود در لرستان افزایش خواهد یافت، خاطر نشان کرد: در طول سال جاری تعداد روزهای آلوده در این استان بیش از 40 روز و حدود 5/1 ماه بوده است.

این مقام مسئول یادآور شد: در صورتیکه وضعیت بارندگی ها با روند کنونی ادامه یابد تعداد روزهای آلوده و غبارآلود لرستان بیشتر خواهد شد و مشکلات هم از نظر شدت آلایندگی و هم تعداد روزهای غبارآلود خیلی بیشتر از امسال خواهد شد.

کاکاوند ضمن هشدار به لرستانیها در زمینه خروج از منزل، گفت: شهروندان باید از حضور در سطح شهر در صورت عدم ضرورت خودداری و در غیر این صورت حتما از ماسک مخصوص استفاده کنند.

منابع آبی لرستان در معرض تهدید

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به تبعات آلودگی های هوا در لرستان، خاطر نشان کرد: گرد و غبار موجود در استان علاوه بر به خطر انداختن سلامت انسانها، تنوع زیست جانوری، تنوع گیاهی و جنگل ها و مرتع استان را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

کاکاوند ادامه داد: اگر میزان اکسیدهایی چون اکسیدهای گوگرد، نیتروژن و دی اکسید ازت در جو افزایش یابد احتمال وقوع باران اسیدی در لرستان وجود خواهد داشت که این امر نیز خود تبعات دیگری در پی خواهد داشت.

وی با ابراز خرسندی از عدم فعالیت نگران کننده صنایع در روزهای اخیر در لرستان، یادآور شد: در صورت وقوع باران اسیدی در روزهای غبارآلود علاوه بر سلامت مردم و ابنیه منابع آبی استان نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.

این مقام مسئول بر ضرورت چاره اندیشی مسئولان تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی بین المللی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور شد.