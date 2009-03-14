ایران و چین قرارداد جدید گازی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این قرارداد که در حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران شرکت های چینی امضا شد، شامل پکیج اصلی از واحد های مایع سازی، شیرین سازی گاز طبیعی، واحدهای کمکی و جانبی و بسته نیروگاه تشکیل شده است.

محصول نهایی فاز دوم پروژه ایران ال ان جی تولید سالیانه 5/10 میلیون تن ال ان جی بوده، که علاوه بر گاز مایع شده، در این طرح ال پی جی به میزان 760هزار تن در سال و میعانات سبک گازی نیز تولید خواهد شد.

ارزش تقریبی قرارداد توسعه فاز دوم ایران ال ان جی حدود 2 میلیارد و 625 میلیون یورو برآورد شده است که باید در ردیف اول ظرف 39 مدت ماه و در ردیف دوم ظرف 41 مدت ماه اجرایی و تکمیل شود.

گفتنی است، پروژه ایران ال ان جی به سه بسته تقسیم شده که بسته یک کارخانه ال ان جی و سرویس‌های کمکی و جانبی، بسته دو از مخازن ال ان جی و ال پی جی و بسته سوم از بندرگاه و اسکله‌ها و سیستم‌های آبگیری از دریا تشکیل شده است.

در این رابطه پیشتر سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به مهر گفته بود: نخستین محصول ایران ال.ان.جی در سال 1391 وارد بازار می شود. همچنین علی خیر اندیش مدیرعامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران از پیشرفت 20 درصدی این طرح تا پایان امسال خبر داده بود.