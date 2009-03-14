توفان و تند باد استان اردبیل را در نوردید/ پروازهای اردبیل لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بروز این پدیده که توام با گرد و غبار شدید شده است، مدارس مرکز استان و شهرستان مشگین شهر تعطیل و پروازهای عصر امروز اردبیل لغو شد.

تند باد و طوفان که از ظهر شنبه شدت بیشتری به خود گرفته است،‌ هم اکنون با شدت 25 متر در ثانیه معادل 92 کیلومتر در استان اردبیل و سایر شهرهای استان را در نوردیده و رفت و آمد را در سطح شهر مختل کرده است.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده باش کامل اعضای این ستاد برای مقابله با توفان در نقاطی از این استان خبر داد و اظهار داشت: بنا به خبرهای دریافتی در حال حاضر وزش توفان در شهرستانهای اردبیل، ‌مشگین‌ شهر و گرمی از شدت بیشتری نسبت به سایر شهرستانهای استان برخوردار است.

علی اسلامی افزود: وزش باد شدید توام با گرد و غبار غلیظ زندگی عادی مردم و رفت و آمد را در تمام شهرستانهای استان مختل کرده و خسارات قابل توجهی را به شهروندان وارد کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین هم اکنون برق مناطقی از شهرستانهای اردبیل و مشگین ‌شهر در پی بروز این پدیده قطع شده که نسبت به رفع این مشکل نیز اقدام شده است.

مدیرکل حوادث غیرمترقه استان در بیان جزئیات خسارتهای وارده به معابر عمومی و شهروندان یادآور شد: فرو ریختن دیوار بروی خودروها به خصوص در بافتهای فرسوده شهری،‌ شکسته شدن درختان، ‌واژگونی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و قطع برق از جمله این خسارتها بوده است.

وی با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی استان اردبیل بیان داشت: بنا به گزارشهای دریافتی از سازمان هواشناسی استان، این پدیده تا فردا ادامه خواهد یافت که احتمال می رود با ورود جریانات ناپایدار جوی بر شدت آن افزوده شود.

اسلامی با بیان اینکه شهروندان باید موارد ایمنی را در هنگام عبور و مرور و کاهش خسارتهای ناشی از توفان رعایت کنند،‌ خاطر نشان کرد: خودداری از پارک خودرو در زیر درختان و کنار دیوار و تابلوهای تبلیغاتی و خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر و... از جمله مواردی است که انتظار می رود شهروندان نسبت به رعایت آن اقدام کنند.

اسلامی همچنین با بیان اینکه تمامی شهروندان اردبیلی از سوی شهرداری این شهر در مقابل حوادث طبیعی و غیرمترقبه بیمه شده اند، یادآور شد: خسارتهای ناشی از این حوادث در قبال شهروندان،‌ جبران خواهد شد.

همچنین اداره آموزش و پرورش این شهرستان به علت بروز گرد و غبار غلیظ، مدارس نوبت عصر در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی را تعطیل اعلام کرد.

هم اکنون کارشناسان اداره هواشناسی استان پیش بینی می کنند که سرعت باد در حال حاضر در برخی از نقاط به 32 متر در ثانیه معادل 115 کیلومتر در ساعت برسد.

میزان خسارتهای ناشی از پدیده توفان و تند باد و تگرگ در نقاط مختلف استان اردبیل در گزارشهای آینده به اطلاع خواهد رسید.