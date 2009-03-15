محمدرضا مشحون پس از انعقاد قرارداد یک ساله با "وسلین ماتیچ" جهت هدایت تیم ملی بسکتبال ایران به خبرنگار مهر گفت: تیم ملی بسکتبال ایران طی یک سال آینده رقابت‌های مهمی در پیش دارد که همه آنها حائز اهمیت هستند. سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران باید بتواند خواسته فدراسیون بسکتبال را از این سه رویداد اجابت کند.

وی با اشاره صریح به شرایط همکاری با وسلین ماتیچ اظهارداشت: قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا و بازی‌های کشورهای اسلامی خواسته ما از جانشین رایکو ترومن است. ضمن اینکه حداقل انتظار فدراسیون بسکتبال از این مربی صربستانی در مورد مسابقات جام ملت‎های آسیا، راهیابی به فینال این مسابقات است.

رئیس سازمان تیم‌های ملی بسکتبال تاکید کرد: در صورتی که وسلین ماتیچ بتواند در مدت یک سال نخست همکاری با فدراسیون بسکتبال ایران، تیم ملی را به جایگاه‌های مورد نظر برساند قرار داد وی را تمدید می‌کنیم تا بتوانیم برای مدت بیشتری از همکاری این مربی صربستانی بهره ببریم.

* اما وسلین ماتیچ عنوان کرده کرده که هیچ قولی مبنی بر قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات آتی نمی‌دهد!

مشحون در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خوب شاید هر مربی دیگری هم جای ماتیچ بود به صورت واضح در این زمینه صحبت نمی‌کرد. به هر حال او هم شیوه‌های کاری خود را دارد و شاید نمی‎خواهد با عنوان کردن چنین مطالبی انتظارات را بالا ببرد. اما به هر حال قهرمانی در مسابقات غرب آسیا و بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین حضور در فینال جام ملت‌های آسیا سه خواسته‌ مهم ما از وسلین ماتیچ است.

وی با اشاره به آغاز همکاری رسمی فدراسیون بسکتبال ایران با وسلین ماتیچ خاطرنشان کرد: به هر حال قرارداد این مربی صربستانی منعقد شده و وی هیچ مشکلی بابت حضور در ایران ندارد. اما از آنجا که در حال حاضر رقابت‌های باشگاهی تعطیل است، ماتیچ به کشورش باز می‌گردد تا 15 فروردین‎ماه برای ارزیابی مرحله پلی‌اف مسابقات لیگ برتر دوباره به ایران بیاید.

رئیس سازمان تیم‎های ملی بسکتبال در مورد همکاران سرمربی جدید تیم ملی یادآور شد: وسلین ماتیچ با 4 همکار شامل فیزیوتراپ، ماساژور، پزشک و مربی کار خود را آغاز می‌کند. ضمن اینکه فعلا هیچ تصمیمی در مورد تغییر مهران حاتمی و معرفی فرد دیگری به جای وی و به عنوان مربی نگرفته‎ایم.

وی ضمن پرهیز از اعلام مبلغ قرارداد سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال خاطرنشان کرد: به هر حال آنچه مسلم است اینکه حقوق این مربی صربستانی بابت هدایت تیم ملی بیشتر از رایکوترومن است.

محمدرضا مشحون به زمان آغاز اردوهای تیم ملی اشاره کرد و افزود: حداکثر از 15 اردیبهشت‌ماه اردوی تیم ملی را آغاز می‌کنیم تا بتوانیم با در اختیار داشتن تمام بازیکنان ملی وارد تمرین شویم.