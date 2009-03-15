اتحادیه اروپا در معرض بزرگترین امتحان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "فوکوس" در مطلبی در این باره با اشاره به اینکه اروپا در معرض بزرگترین آزمایش اقتصادی قرار دارد، نوشت : نخبگان سیاسی اروپا پنجشنبه برای دومین بار در این ماه برای حل معضل اقتصادی این اتحادیه در بروکسل گرد هم جمع می شوند. هدف این نشست کمک بیشتر و هماهنگی با دولتهای اروپای شرقی در این شرایط است .

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که از نشست اتحادیه اروپا در اوایل مارس گذشته که در آن قول و قرارهایی برای کمک به دولتهای اروپای شرقی گذاشته شد بحران اقتصادی در اعضای جدید این اتحادیه تشدید شده است .

در ادامه این مطلب آمده است : اروپا در معرض خطر جدایی و دودستگی قرار گرفته است. بسیاری از دولتهای اروپای شرقی از جمله رومانی و لیتوانی به طور ناگهانی در پرتگاه نابودی و ورشکستگی دولتی قرار گرفته اند.

این در حالی است که اروپا امروزه در حال ساختن بزرگترین بازار درون بومی دنیا بوده و 27 عضو آن در 30 درصد خدمات اقتصاد جهانی سهم داشته و می توانند 17 درصد تجارت جهانی را برای خود مدعی شوند. با وسعت این اتحادیه به شرق، میلیونها شغل همچنین در غرب تشکیل شد.

نویسنده در پایان این سؤال را مطرح می کند که آیا درچنین شرایطی اروپا در بحران اعضای جدید خود با شکست روبرو می شود؟

