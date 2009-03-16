غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به آئین‌نامه سازمان زندانها درباره عدم موافقت با مرخصی زندانیان سابقه‌دار گفت: ماده 226 آئین‌نامه سازمان زندان‌ها تاکید دارد بر اینکه تعدادی از زندانیان به لحاظ ایجاد امنیت و آسایش برای مردم و اینکه جامعه از شر آنان در امان باشد مستحق مرخصی نیستند.

بر اساس اعلام معاون دادستان تهران در امور زندانها، امسال حدود شش هزار نفر از زندانیان با جرایم مالی تعطیلات نوروز را در کنار خانواده سپری خواهند کرد. طبق دستور رئیس قوه قضائیه سارقان و مجرمانی که حضورشان در جامعه باعث سلب آرامش و امنیت مردم در ایام نوروز است، از مرخصی محرومند.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام مذاکراتی با قوه قضائیه در جهت عدم ارائه مرخصی به مجرمان حرفه‌ای خبر داده و عنوان داشته است، نیروی انتظامی عدم ارائه مرخصی به مجرمان حرفه‌ای و خطرناک را به اجرا گذاشته است.

سردار حسین ساجدی نیا تصریح کرده این اقدام باهماهنگی قوه قضائیه انجام شده است. معاون قضایی سازمان زندانها در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی، جاسوسی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت، محکومان به اعدام و قصاص و اشرار را از جمله زندانیانی عنوان کرد که از مرخصی محروم هستند.



