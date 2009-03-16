90 هکتار بافت فرسوده در نوشهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امانی ظهر دوشنبه در جلسه احیاء بافتهای فرسوده شهری در فرمانداری نوشهر افزود: در سال جاری 49 پرونده در بافتهای فرسوده منطقه به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید تعامل و همکاری بیشتر در این زمینه داشته باشند تا این روند تسریع یابد.

به گفته امانی، سیاستگذاری لازم برای نوسازی بافتهای فرسوده در شهر باید صورت گیرد تا شتاب بیشتری در توسعه شهری انجام شود.

شهردار نوشهر بیان داشت: متقاضیان احیا بافتهای فرسوده از تخفیف 50 درصدی عوارض نوسازی بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: به ازای ساخت هر واحد در بافت فرسوده 140 میلیون ریال تسهیلات کم بهره و بلندمدت ارائه می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرایی شدن این طرح باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صورت گیرد و مستلزم برنامه ریزی در این حوزه است.

شهرستان نوشهر بیش از 40 هزار نفر جمعیت دارد.