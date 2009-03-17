سرپرست پلیس راه استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه رویکرد پلیس در نوروز 88 همچون سالهای گذشته این است که مردم حضور پلیس را لمس کنند، از شهروندان گیلانی و مسافران نوروزی خواست اجرای قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و تعامل با نیروی انتظامی زمینه ‌سازی کاهش خسارتهای ناشی از حوادث جاده‌ای و ارتقای سلامت و ایمنی خود باشند.

وی با بیان اینکه شرایط استان گیلان و ورود شش میلیون مسافر در سال به این استان سرسبز کار و زمینه ترافیک را بسیار مشکل می‌کند، افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته وضعیت استان گیلان که در سالهای گذشته بحرانی بود هم اکنون قابل قبول است.

سرپرست پلیس راه گیلان با اشاره به برگزاری جلسات مکرر با مسئولان استانداری، حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری، راه و ترابری و دستگاه های امداد و نجات با هدف ارائه تسهیلات رفاهی بیشتر به مردم اظهار داشت: در ایام نورزی 50 تیم گشتی محسوس و 20 تیم گشتی نامحسوس در قالب هشت پاسگاه و 14 کانکس پلیس راه سیار در محورهای اصلی و نیز محورهای فرعی مهم و حادثه‌ساز مستقر خواهند بود.

وی بیان داشت: مأموران پلیس راه به صورت پاس پیاده و واحدهای گشتی در 43 نقطه حادثه‌خیز راه های اصلی استان در نوروز 88 مستقر خواهند شد.

سیری افزود: محورهای فرعی ماسوله، زیباکنار، خلخال، سیاهکل، سنگر و کیاشهر از جمله نقاطی است که تحت کنترل دقیق نیروهای پلیس راه قرار می‌گیرد.

وی با تشریح آمار حوادث نوروزی سال 87 خاطرنشان کرد: در نوروز 87 متأسفانه 680 فقره تصادفات در جاده های استان رخ داد که منجر به مجروح شدن 200 نفر و کشته شدن 43 نفر شد.

سیری اظهار امیدواری کرد: با رعایت قوانین و مقررات از سوی مردم و تدابیر ویژه پلیس راه نوروز امسال حوادث رانندگی به حداقل برسد.

وی از دو برابر شدن تعداد دوربین‌های کنترل سرعت لیزرگان در ایام نوروز امسال خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام شده در هر 15 کیلومتر یک خودروی مجهز به دوربین؛ سرعت وسایل نقلیه را کنترل می‌کند.

این مسئول در پلیس راه گیلان سرعت را یک بحران در حوادث رانندگی عنوان کرد و بیان داشت: علاوه بر آنکه مهمترین عامل حوادث رانندگی سرعت غیرمجاز است ایمنی خودروها نیز در میزان خسارتهای وارده به سرنشینان مؤثر است.

سیری اذعان داشت: امسال کلیه خودروهای کنترل نامحسوس گیلان به سیستم اتوویژن مجهزند تا علاوه بر ثبت تخلف رانندگان تصویر آنان را نیز ضبط کند.

وی درباره دوربینهای کنترل سرعت ثابت در سطح جاده های استان نیز گفت: متأسفانه گیلان از این جهت محروم است و هنوز از این امکان بهره‌گیری نکرده است.

سرپرست پلیس راه گیلان با وجود اینکه 30 منطقه برای استقرار دوربینهای کنترل سرعت ثابت تعیین شده است اما هنوز اقدامی از سوی ادارات مربوطه صورت نگرفته است.

وی همچنین از افزوده شدن 20 گشت موتورسوار به ناوگان پلیس راه گیلان خبر داد و تصریح کرد: قدرت بالای مانور موتورسواران سبب می‌شود خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

سیری تأکید کرد: بسیاری از جاده های استان در ایام نوروز به دلیل حجم بالای مسافر دچار مشکل ترافیک می‌شوند که خودروهای پلیسی نیز در این ترافیک گرفتار شده و گشت موتورسوار می‌تواند نقش مهمی در امدادرسانی و نیز حل مشکلات ترافیکی ایفا کند.

سرپرست پلیس راه با تأکید بر این نکته که 95 درصد مردم و رانندگان قوانین را رعایت می‌کنند، افزود: پلیس در ایام نوروزی با طیف پنج درصدی رانندگان متخلف با قاطعیت و بودن اغماض برخورد می‌کند تا عید مردم بر کامشان تلخ نشود.

وی کنترل سلامت رانندگان را عامل موثری در پیشگیری از حوادث جاده‌ای و ایجاد امنیت دانسته و خاطرنشان کرد: با همکاری بهداری نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با موادمخدر استان در ایام نوروز به صورت روزانه از رانندگان بخش بار و مسافر تستهای ویژه اعتیاد گرفته می‌شود.

این مسئول در پلیس راه گیلان اظهار داشت: اتوبوسها، سواریهای کرایه و تعدادی از مینی‌بوسها و وانت‌بارهای استان با سامانه GPS مجهزند و این سامانه ضمن کنترل سرعت رانندگان، زمان و مدت رانندگی و محل توقف رانندگان را نیز مشخص می‌کند و نقش مهمی در کنترل جاده‌ای دارد.

سیری تصریح کرد: با هدف کنترل عملکرد و رفتار رانندگان اتوبوس، حسن خلق آنان و شیوه ارائه خدمات به مردم در بخشهای مختلف و نیز توقف برای انجام فرایض دینی بازرسان نامحسوس پلیس راه از ابتدای طرح نوروزی که تا 15 فروردین 88 ادامه خواهد داشت به ناوگان حمل و نقل مسافر نظارت خواهند کرد.

سرپرست پلیس راه گیلان داشتن برگه معاینه فنی برای همه خودروها را الزامی دانست و یادآور شد: مرکز راهنمایی و رانندگی گیلان و مرکز مکانیزه صدور معاینه در جاده خمام به خواچگین از جمله مراکزی است که معاینه برای خودروهای شخصی و دولتی صادر می‌کنند.