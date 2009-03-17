عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- نیروهای ارتش عراق از روز پنج شنبه اردوگاه اشرف، محل اسکان اعضای گروهک منافقین را به محاصره خود درآورده اند.

- یک گزارش کنگره از اوباما می خواهد تا روسیه را با خود در خصوص برنامه هسته ای ایران همراه سازد.

- ارتش ماداگاسکار دفتر رئیس جمهوری این کشور را تصرف کرد

- ادامه حملات انتحاری در پاکستان

- افزایش میزان مبتلایان به ایدز در ایالات واشنگتن

- سخنگوی دولت اوباما اظهارات دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا را به باد انتقاد گرفت؛ چنی گفته بود که تصمیمات اوباما علیه سیاست های مبارزه با تروریسم جرج بوش سبب بروز یازده سپتامبر دیگری خواهد شد.

- ابراز امیدواری یک نماینده سوریه درباره نشست آتی در دوحه

- ادعای یونایتدپرس: یک هواپیمای شناسایی بدون سرنشین ایرانی در عراق سقوط کرد.

- جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق: دولت کردستان رویایی در شعرهاست.

- دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از بحرین

- یک آمریکایی ایرانی الاصل متهم به خرید تجهیزات نظامی از ایالات متحده و انتقال آن به جمهوری اسلامی شد

- روزنامه کوریرا دلاسرا چاپ ایتالیا در گزارشی از جنگ سازمان های اطلاعاتی جهانی در خاورمیانه خبر داد

- منابع خبری اعلام کردند که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و طلال ارسلان یکی از سیاستمداران این کشور و سلیمان فرنجیه از سران 8 مارس روز گذشته نشست انتخاباتی برگزار کردند.

- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت: ما سعی می کنیم قطعنامه 1701 را برای ممانعت از تکرار جنگ سال 2006 در لبنان به اجرا در آوریم.

- امیر کویت هم برکناری نخست وزیر این کشور را پذیرفت.

- وزارت بازرگانی روسیه اعلام کرد، به زودی مبلغ 150 میلیون دلار را به عنوان حمایت مالی در اختیار جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی قرار خواهد داد.

- جنگجویان طالبان بار دیگر هرگونه مذاکرات صلح در افغانستان را به خروج نیروهای اشغالگر مشروط کردند.