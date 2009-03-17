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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اکثر مواد محترقه در سطح شهر غیر استاندارد هستند

اکثر مواد محترقه در سطح شهر غیر استاندارد هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس گفت: اکثر مواد محترقه که همزمان با فرارسیدن چهارشنبه آخر سال از سوی دست فروشان و اماکن غیر قانونی عرضه می شود غیر استاندارد و خطرناک هستند.

غلامحسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: موسسه استاندارد در رابطه با این گونه ترقه ها و مواد محترقه تاکنون هیچگونه تاییدیه ای صادره نکرده و شهروندان باید نسبت به موارد احتراق و خطرات ناشی از آن هوشیار باشند و از این گونه وسایل استفاده نکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات حوزه کالاهای غیر استاندارد نیز بیان کرد: طی یکسال گذشته حدود 70 مورد تذکر و 40مورد اخطار به واحدهای مختلف داشتیم و سه مورد نیز به خاطر جعل علامت استاندارد به دادگاه فراخوانده شدند.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان فارس تاکید کرد: در سال جاری به تمام مراکز تولید و توزیعی استان هشدارهای لازم ارائه شده که موارد قانونی را رعایت کرده و هر تولیدکننده که از رعایت این مسئله خودداری کند نسبت به توقیف و جمع آوری محصولات آن اقدام شد که از آن جمله می توان به 12واحد عمده فروش آبلیمو اشاره کرد که مسئولان این مراکز به دادگاه احضار شدند.

کد مطلب 850383

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