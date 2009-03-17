دکل حفاری الوند در خلیج فارس مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکل حفاری الوند پس از انجام تعمیرات اساسی، روز شنبه (بیست و چهارم اسفندماه جاری) در سکوی نصر 2 واقع در میدان نصر (منطقه سیری شرکت نفت فلات قاره ایران) مستقر شد.
با این اقدام ارزشمند پشتیبانی فنی از دکلهای ثابت ششگانه میدان نصر به راحتی امکانپذیر میشود.
تعمیرات اساسی دکل الوند که شامل 11 مرحله بازسازی ساختمان مسکونی، تعمیرات و بازسازی سیستم هیدرولیک پایهها، بازسازی سیستم برق و کلیدخانهها، تعمیرات پمپهای گل و شبکه لولهکشی آنها، تعمیرات و بازسازی Vessel Structural & Hull، طراحی و نصب سیستم fire & Gas Detection، تعمیرات و بازسازی Towing, Mooring & Anchoring System، بازسازی و بهروزرسانی اتاق رادیو دکل، بازسازی و راهاندازی سیستم هوای فشرده Air system، تعمیرات اساسی جرثقیلها و سندبلاست و رنگآمیزی بود، به طور کامل انجام و این دکل به مدار عملیاتی بازگشت.
تعمیرات اساسی دکل حفاری الوند در مدت 21 ماه و با استفاده از آخرین تکنولوژی روز به انجام رسیده است.
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