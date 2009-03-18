رونق مجدد صنعت و تولید تنها با مساعدت بانکها امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی افزود: با توجه به بحران مالی جهان،‌صنایع آذربایجان شرقی به موازات صنایع کشور نیازمند تامین نقدینگی خواهند شد.

وی اظهار داشت:نظام بانکی کشور در سال آینده مسئولیت بیشتری برای تامین بخشی از نقدینگی صنایع برعهده دارند که انتظار می رود به طور موثر نقش آفرینی کنند.

در این نشست عملکرد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با کارگروه های سایر استان ها مقایسه شد و عنوان گردید که آذربایجان شرقی از نظر اختصاص اعتبارات به بنگاه های زودبازده اقتصادی جزو استان های برتر کشور است.

در ادامه این نشست همچنین 970 طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی که از محل اعطای تسهیلات غیرمتمرکز استانی با اشتغال زایی دو هزار و 62 نفر و با اعتبار 13 میلیارد و 873 میلیون تومان مورد تایید نهایی گروه کارشناسی مرحله دوم نظارت قرار گرفته بود مورد تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قرار گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در این نشست با تخصیص اعتبار مورد نیاز سازمان کار و امور اجتماعی استان برای تکمیل آلبوم شش طبقه ای بنگاه های زودبازده از محل یک درصد این بنگاه ها موافقت کرد.

اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اذربایجان شرقی موافقت خود را با امکان پذیر شدن خرید کامیون و اتوبوس با اولویت خرید از تولیدکنندگان داخل استان از محل اعتبارات تخصیصی بنگاه های زودبازده برای خرید کامیونت اعلام کردند.

این کارگروه همچنین با تقسیط مجدد تسهیلات معوقه تبصره های تکلیفی سال های گذشته با توجه به اعلام امادگی متقاضیان موافقت نمود.

بررسی فرایند پاسخگویی به نامه های درخواست های مردمی به رئیس جمهور مبنی بر تسهیلات بنگاه های زودبازده و ارائه گزارش عملکرد یارانه های بنگاه های به بهره برداری رسیده از دیگر دستور جلسات این نشست بود.