هزاران کفش در دستان کانادایی ها برای هدیه به یک جنایتکار جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر،سیاستهای جنگ طلبانه و رویکرد خصمانه رئیس جمهوری سابق آمریکا در جهان و به راه انداختن چندین جنگ به وی‍‍ژه در آسیا که منجر به اعزام نیروهای نظامی از کشورهای دیگر شد،با خشم و نفرت مردم کانادا همراه شد که همچنان ادامه دارد.



در حالی که ریاست جمهوری جرج بوش در ایالات متحده به پایان رسیده، اما مردم کانادا رفتارهای وی را فراموش نکرده اند.

بوش که روز سه شنبه وارد شهر کالگاری در ایالت نفت خیر آلبرتای کانادا شده است، قصد دارد در پشت درهای بسته در نشستی برای حدود هزار و 500 نفر سخنرانی کند. شرکت کنندگان برای شرکت در این نشست بیش از 300 دلار پرداخت کرده اند.

رئیس جمهوری سابق آمریکا که قصد دارد اولین سخنرانی خود را از ماه ‍ژانویه و ترک کاخ سفید در کانادا ایراد کند، با صفت جنایتکار جنگی ازسوی شهروندان کانادایی روبرو شده است.

شهروندان ایالت کالگاری کانادا در اقدامی نمادین در یک هفته اخیر به جمع کردن کفش پرداخته اند تا در هنگام سخنرانی بوش ، آنها را به سوی یک عکس بزرگ از وی پرتاب کنند.

در این تجمع ، کاریکاتورهایی قابل مشاهده است ازجمله آن می توان به سر بریده مجسمه آزاد در دستان بوش اشاره کرد.

در همین حال، اکثر مردم کانادا که فرزندان خود را به عنوان سرباز برای جنگ به افغانستان فرستاده اند، مسبب اصلی تمام این مشکلات و درد و رنج خود را جرج بوش می دانند.

یکی از شهروندان کانادایی معترض که کفش به دست آمده در برابر کنگره ایستاده است، به خبرنگاران گفت:‌ این جنایتکار جنگی باید به سزای اعمال خود برسد.

گفته می شود بوش قرار است در 10 مراسم سخنرانی ازجمله در کنگره کانادا شرکت کند.

اقدام نمادین پرتاب کفش به سوی جرج بوش توسط الزبیدی خبرنگار عراقی در بغداد به یک حرکت جهانی تبدیل شد و از آن پس کفش به عنوان هدیه ای تلخ برای رئیس جمهوری سابق آمریکا شده است.