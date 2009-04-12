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۲۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۴۲

آمار ازدواج در استان مرکزی 3.5 درصد رشد داشته است

آمار ازدواج در استان مرکزی 3.5 درصد رشد داشته است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: 16 هزار و چهار واقعه ازدواج در استان مرکزی طی سال گذشته به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل از آن 3.5 درصد افزایش یافته است.

عباس فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت به طور متوسط روزانه 44 واقعه ازدواج و در ماه یک هزار و 334 واقعه ازدواج ثبت شده است.

وی با اشاره به ثبت دو هزار و 77 مورد طلاق در استان خاطرنشان کرد: به طور متوسط در هر روز شش مورد و در هر ماه 173 مورد طلاق در این استان ثبت شده است که این امر نسبت به سال 86 از رشد 4.7 درصدی برخوردار بوده است.

فراهانی اظهار داشت: همچنین 20 هزار و 259 واقعه ولادت ثبت شده که هشت دهم درصد رشد داشته است و هفت هزار و 712 واقعه وفات با 1.2 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، به طور متوسط روزانه 55 واقعه تولد و 21 واقعه مرگ در استان به ثبت رسیده است.

فراهانی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 99 درصد افراد واجد شرایط استان، (افراد بالای 15 سال) کارت شناسایی ملی دریافت کرده اند گفت: یک درصد باقیمانده مربوط به افرادی است که به تازگی واجد شرایط دریافت کارت ملی شده اند و هنوز اقدام به دریافت این کارت نکرده اند.

کد مطلب 858831

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