جدول نرخ سود سپرده های بانکی در سال 88 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی آمده است: در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلندمدت در بانکها، نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در بخش سپرده های قرض الحسنه پس انداز 10 درصد، سپرده های دیداری و سایر سپرده ها 17 درصد، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 16 درصد و سپرده های سرمایه گذاری یک ساله 15 درصد در نظر گرفته است.

همچنین براساس این ضوابط نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در بخش سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله 15 درصد، سپرده های سرمایه گذاری 4 ساله 13 درصد و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله 10 درصد تعیین شده است.

میزان پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه در ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 مشخص شده است که بر اساس آن، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) 9 درصد، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت( چهارماه تا کمتر از یک سال) 12 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله 14.5 درصد خواهد بود.

همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری دو ساله 15.5 درصد، سپرده های سرمایه گذاری سه ساله 16 درصد، سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله 17 درصد و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله 17.5 درصد است. البته نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی، بر اساس سودآوری بانکها، در پایان دوره از حسابرسی عملیات مالی آنها و تائید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد.

در ابلاغیه ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی تصریح شده است: در اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، بانکها موظفند در سال 88 حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند.

همچنین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی نیز در در ابلاغیه ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 تعیین شده است که بر اساس آن، 35 درصد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 12 درصد به بخش خدمات(شامل بازرگانی) و 8 درصد به بخش صادرات تعلق می گیرد.

گفتنی است، معاون اول رئیس جمهوری ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی برای سال 1388 را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.