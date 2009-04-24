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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 12 رشته جدید دانشجو می پذیرد

دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 12 رشته جدید دانشجو می پذیرد

رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار از راه اندازی 12 رشته جدید در این دانشگاه و پذیرش دانشجو در آنها از سال تحصیلی آینده خبر داد.

عباس محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته نفت با گرایش بهره برداری و رشته مهندسی شیمی با گرایش گاز در مقطع کارشناسی از رشته های جدید دانشکده نفت و گاز دانشگاه تربیت معلم سبزوار به شمار می آیند.

وی ادامه داد: رشته های مهندسی مواد، مکانیک، الکترونیک و عمران در دانشکده فنی و مهندسی و رشته علوم سیاسی در دانشکده علوم انسانی رشته های جدیدی هستند که در مقطع کارشناسی این دانشگاه راه اندازی شده و دانشگاه تربیت معلم سبزوار در این رشته ها در سال جدید تحصیلی دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار افزود: همچنین مجوز راه اندازی رشته ادبیات عرب در مقطع دکتری را گرفته ایم و امسال در این رشته دانشجو می پذیریم.

وی در رابطه با رشته های جدید مقطع کارشناسی ارشد گفت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های شیمی، حقوق و مترجمی زبان عربی نیز توسط دانشگاه تربیت معلم سبزوار برای اولین بار صورت می گیرد.

محمدیان اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم سبزوار در حال حاضر دارای 90 کد رشته، 22 گروه آموزشی و 30 رشته است.

کد مطلب 866211

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