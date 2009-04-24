دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 12 رشته جدید دانشجو می پذیرد

عباس محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته نفت با گرایش بهره برداری و رشته مهندسی شیمی با گرایش گاز در مقطع کارشناسی از رشته های جدید دانشکده نفت و گاز دانشگاه تربیت معلم سبزوار به شمار می آیند.

وی ادامه داد: رشته های مهندسی مواد، مکانیک، الکترونیک و عمران در دانشکده فنی و مهندسی و رشته علوم سیاسی در دانشکده علوم انسانی رشته های جدیدی هستند که در مقطع کارشناسی این دانشگاه راه اندازی شده و دانشگاه تربیت معلم سبزوار در این رشته ها در سال جدید تحصیلی دانشجو می پذیرد.

رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار افزود: همچنین مجوز راه اندازی رشته ادبیات عرب در مقطع دکتری را گرفته ایم و امسال در این رشته دانشجو می پذیریم.

وی در رابطه با رشته های جدید مقطع کارشناسی ارشد گفت: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های شیمی، حقوق و مترجمی زبان عربی نیز توسط دانشگاه تربیت معلم سبزوار برای اولین بار صورت می گیرد.

محمدیان اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم سبزوار در حال حاضر دارای 90 کد رشته، 22 گروه آموزشی و 30 رشته است.