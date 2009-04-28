ماشین چاپی که در پنج دقیقه کتاب را چاپ و جلد می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه چاپ که "Espresso book machine" نام دارد در کتابفروشی "بلاک ول" در لندن به نمایش گذاشته شده است.

این اختراع جدید که شبیه به یک دستگاه فتوکپی بزرگ است محتوی فهرستی شامل 400 هزار عنوان کتاب است که این میزان تا تابستان به یک میلیون عنوان خواهد رسید.

"اسپرسو" چاپ کتابهایی را که از نشر خارج شده اند دوباره در دسترس قرار می دهد.

براساس گزارش فوربس، خواننده می تواند از میان عنوانهای موجود در فهرست دستگاه کتاب مورد نیاز خود را انتخاب کرده و سپس دکمه "ساخت کتاب" را فشار دهد. خواننده می تواند مراحل چاپ کتاب مورد علاقه خود را مشاهده کرده و در مدت پنج دقیقه چاپ شده آن را در فرمت A4 و یک جلد رنگی دریافت کند.

به گفته مخترع "اسپرسو" این اختراع به کتابفروشیها این امکان را می دهد که در رقابت با کتابفروشیهای آنلاین به خصوص "آمازون" رقابت کنند. سایتهایی چون آمازون به خوانندگان خود فهرست گسترده ای از عنوانهای کتابهایی را عرضه می کنند که به سختی در بازار نشر پیدا می شوند.

مخترع اسپرسو یک ناشر آمریکایی به نام "جیسون ایپستین" است. این دستگاه به عنوان "اختراع سال" از سوی مجله آمریکایی تایمز برگزیده شد. مخترع این دستگاه از آن به عنوان نوعی "عابر بانک کتاب" یاد کرده است.

اسپرسو با عرضه در نمایشگاه کتاب لندن شگفتی خوانندگان کتابهای کمیاب را برانگیخت.

تاکنون نمونه هایی از این دستگاه در آمریکا، کانادا، استرالیا، کتابفروشی "بلاک ول" در لندن و کتابخانه الکساندریا در مصر توزیع شده است.

هزینه چاپ کتابهایی که در فهرست این دستگاه موجود هستند برابر با قیمت پشت جلد خود کتاب است درحالی که هزینه چاپ کتابهای خارج از فهرست برابر با 10 پنس (حدود 11 سنت یورو) برای هر صفحه است. بنابراین هزینه چاپ کتابی با 300 صفحه در حدود 33 یورو خواهد شد.