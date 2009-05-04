تاثیرپذیری تالاب پریشان از پتروشیمی کازرون در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هفته گذشته همزمان با سفر هیئت دولت به استان فارس عملیات اجرایی هفت طرح پتروشیمی در این استان آغاز شد که از آن جمله می توان به پتروشیمی کازرون با ظرفیت 300 هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین، پتروشیمی نودان با ظرفیت تولید 755 هزار تن اوره و آمونیاک در سال، پتروشیمی فسا، داراب و جهرم هر کدام با ظرفیت تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سبک یا سنگین، پتروشیمی فیروزآباد با ظرفیت تولید یک میلیون تن اتیلن و پتروشیمی فراشبند با ظرفیت تولید 250 هزار تن وینیل استات مونومر اشاره کرد.

اما پتروشیمی کازرون بیش از سایر پتروشیمی های دیگر با طرح مشکل و چالش مواجه شده زیرا به عقیده برخی کارشناسان با توجه به نیاز فراوان مجتمعهای پتروشیمی به آب و نزدیکی این مجتمع به تالاب پریشان خطر ایجاد اختلال در محیط دریاچه را بیشتر می کند.

این در حالی است که وزارت نفت مکان یابی این مجتمع را بر اساس مطالعات زیست محیطی و بررسی های همه جانبه می داند و عقیده دارد که مجتمع با دریاچه پریشان فاصله زیادی داشته و خطری را متوجه پریشان نمی کند.

اما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز به این نکته اشاره کرد که ارزیابی زیست محیطی پتروشیمی این شهرستان رد شده و این پروژه برای ادامه کار عملیات اجرایی نیاز به مجوز دارد.

این وقایع در حالی رقم خورد که چندی پیش آتش سوزی در محیط تالاب پریشان رخ داد که در پی آن بخشی از نی زارهای دریاچه طعمه حریق شد و طرح موضوع پتروشیمی، این بارنگرانی های انجمنهای دوستداران محیط زیست شهرستان کازرون و استان فارس را نسبت به این رویداد جدید دو چندان کرده است.

پتروشیمی کازرون کوچکترین ربطی به دریاچه پریشان ندارد

در این بین فرماندار شهرستان کازرون نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این پروژه به طور حتم ادامه می یابد زیرا موقعیت فیزیکی مجتمع پتروشیمی هیچ ربطی به مکان تالاب پریشان دارد.

منصور صالح پور گفت: از جاده اصلی چندین کیلومتر باید راه طی شود تا به تپه های منطقه رسید و زمانی که تپه های این منطقه را پشت سر بگذاریم به محل پتروشیمی می رسیم ضمن اینکه هر یک از این تپه ها که شکلی تو در تو داشته چندین متر ارتفاع و با پریشان نیز چندین کیلومتر فاصله دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان و کارشناسان محیط زیست چنانچه به محل مراجعه کرده و موقعیت فیزیکی پتروشیمی را مشاهده و بررسی کنند متوجه می شوند که این پروژه هیچگونه خطری برای پریشان نخواهد داشت.

در عین حال تعامل وزارت نفت با محیط زیست برای چنین مکان یابی هایی می توانست نه تنها بیشتر از حد کنونی باشد بلکه موجب می شد که چنین مسائلی نیز هرگز ایجاد نشود.

تمامی این موضوعات در شرایطی رخ می دهد که وازرت نفت از انجام کارهای گسترده زیست محیطی برای مکان یابی پروژه خبر داده اما محیط زیست طرح زیست محیطی پتروشیمی را رد می کند و در این خلال این تضادها تنها بیش از آنچه کارها پیش رود به شایعات، شائبه ها و گمانه ها دامن زده است.