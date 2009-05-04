دانشگاههای علوم پزشکی رتبه بندی می شوند/ تغییر تیپ بندی دانشگاهها

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری نهایی می شود و بر اساس آن دانشگاهها بر اساس خروجی، عملکرد دانشکده ها، سیستم آموزشی، دفاتر آموزش مداوم و مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارزشیابی می شوند.

وی با بیان اینکه اکنون در مرحله تدوین معیارها قرار داریم اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته رتبه بندی مراکز مطالعات دانشگاههای علوم پزشکی انجام شد معیارهایی برای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در نظر داریم که به صورت محدود اما بر اساس عملکرد و خروجی خواهد بود.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: تیپ بندی های فعلی که در مورد دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد در این رتبه بندی تغییر می کند و تغییرات با توجه به ملاکهای مورد نظر صورت می گیرد.