بررسی درخواست غرامت از رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"، جنگنده های رژیم صهیونیستی در سال 1981 با نقض حریم هوایی عراق،تاسیسات هسته ای این کشور را بمباران کردند.



کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق در نشست روز گذشته خود مسائل مهمی را بررسی کرد.



بر اساس بیانیه ای که در پایان نشست صادر شد،اعضای کمیسیون قطعنامه 487 شورای امنیت را که بر ضرورت پرداخت غرامت به عراق به سبب خسارتهایی که در حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای این کشور وارد شد،بررسی کردند.



البته بر اساس این بیانیه،تصمیمی درباره این موضوع گرفته نشده است.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق درباره درخواست غرامت از رژیم صهیونیستی به سبب حمله این رژیم به تاسیسات هسته ای عراق در سال 1981 ابراز عقیده کرده است اوضاع اجازه نمی دهد که عراق درخواست غرامت کند،زیرا در این صورت،یهودیان هم خواستار دارایی های خود در عراق که میلیاردها دلار می شود،خواهند شد.



وی در عین حال گفته است حق عراق درخواست غرامت است،اما هر چیزی باید در وقت خودش مطرح شود.

کد مطلب 872519